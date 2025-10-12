سلطة مدينة دبي الطبية تعلن خطة تطويرية بـ1.3 مليار درهم في مدينة دبي الطبية

أعلنت سلطة مدينة دبي الطبية، الجهة المنظّمة والمشرفة على تنمية الأعمال في مدينة دبي الطبية، عن خطة تطويرية بقيمة 1.3 مليار درهم لإضافة مشاريع جديدة إلى مدينة دبي الطبية المرحلة الأولى، بمنطقة عود ميثاء بدبي، بما يعزز مكانة الإمارة وجهةً رائدةً للرعاية الصحية، ويؤكد جاذبيتها للاستثمارات العالمية في هذا القطاع الحيوي، حيث تبدأ الخطة بإنشاء مبنى مكتبي حاصل على التصنيف البلاتيني- الريادة في الطاقة والتصميم البيئي “LEED”، إلى جانب مجمّع طبي وبنية تحتية داعمة، بهدف تحفيز نمو المنظومة الطبية وتوفير مرافق حديثة تواكب متطلبات المستقبل.

وقال عصام كلداري، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية: تجسّد خطتنا، التي تبدأ مع هذه المشاريع الريادية، التزامنا الراسخ بالمساهمة في بناء مستقبل البنية التحتية للرعاية الصحية في دبي ونعمل على إنشاء منظومة متكاملة تستقطب مزيداً من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة وتدعم الابتكار، مع دمج ممارسات الاستدامة في أرقى معايير التصميم العالمية، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33، وإستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 ومن خلال التطوير المستمر نواصل ترسيخ مكانة مدينة دبي الطبية كوجهة رائدة في مجال الرعاية والرفاهية الصحية في المنطقة والعالم.

وتولّت شركة "بي آند تي أركيتكتس آند إنجنييرز ليمتد"، تصميم المبنى المكتبي الحائز على التصنيف البلاتيني- الريادة في الطاقة والتصميم البيئي “LEED”، وهو الأول من نوعه في مدينة دبي الطبية.

ويمتد المبنى على مساحة 13,000 متر مربع تتوزع بين ثلاثة طوابق سفلية وتسعة علوية ويضم مساحات مكتبية وتجارية في الطابق الأرضي، ما يضع معياراً جديداً للتنمية الحضرية المستدامة، ويواكب أعلى المعايير الدولية.

كذلك، يبرز المجمع الطبي التخصصي، الذي تولى تصميمه مكتب التصميم والهندسة المعمارية “DAR” في دبي، باعتباره مشروعاً محورياً يمتد على مساحة 5,800 متر مربع ويتكون من طابقين سفليين وخمسة طوابق علوية، ويوفر مساحات مرنة لتلبية احتياجات غُرف العمليات الجراحية والمختبرات والعيادات الخارجية ومختلف الوحدات الطبية وغيرها.

ولتوفير تجربة متكاملة ومريحة، تعتزم سلطة مدينة دبي الطبية إنشاء مواقف سيارات متعددة الطوابق ومزودة بمحطات لشحن السيارات الكهربائية، ونظام مواقف ذكي متكامل مع "سالك"، مع مراعاة معايير الوصول الشامل لجميع فئات المجتمع، إذ يوفر النظام الجديد مرونة طويلة الأمد لمواكبة التغيُّرات المستمرة في متطلبات مزوّدي الرعاية الصحية واحتياجات المرضى.

وقال علاء المنيني، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مدينة دبي الطبية: تتمثل أولويتنا في توفير بنية تحتية تخدم المجتمع، وتدعم النمو وتعزّز الثقة لدى مقدمي الرعاية الصحية والمستثمرين وهنا يأتي دور هذه المشاريع، التي من شأنها أن تكفل سهولة أكبر في الوصول إلى الخدمات الصحية، وتعزز الاستدامة والكفاءة المهنية في مجتمع مدينة دبي الطبية، بما يضمن تكريس دورها بصفتها واحدة من أبرز الوجهات الجاذبة للاستثمارات في المنطقة.

ومن المقرر البدء في تنفيذ العمليات الإنشائية في ديسمبر 2025، على أن يتم تسليمها في نوفمبر 2027.