"طرق دبي" تستعرض 11 مشروعاً ومبادرة رائدة بالذكاء الاصطناعي في (جيتكس 2025)

تشارك هيئة الطرق والمواصلات في دبي بمنصة متميزة ضمن فعاليات معرض (جيتكس 2025)، الحدث الأضخم عالمياً في مجال التكنولوجيا والتحوُّل الرقمي، الذي يُقام خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 6800 شركة من 180 دولة، وأكثر من 400 جهة حكومية، وحضور يتجاوز 200 ألف زائر بينهم خبراء ومسؤولين تنفيذيين ومتخصصين في مجال التقنيات المستقبلية.

وتستعرض الهيئة خلال مشاركتها 11 مشروعاً ومبادرة رائدة تُجسّد ريادتها في تبنّي أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحلول التنبؤية، أهمها:

شبكة المركبات الذكية، والفحص الآلي 360، ومنصة النقل الذكية لمدن آمنة، ومنصة الحلول المرورية الذكية، ونظام السكك الحديدية الآمنة، والترام بلا سكة، ومختبر دبي للتنقُّل، والتاكسي الجوي، والأكشاك التفاعلية، وقنوات الهيئة الرقمية، ومصنع الذكاء الاصطناعي.

حلول مبتكرة

وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، حرص الهيئة على المشاركة في معرض جيتكس، الحدث الأكبر عالمياً في مجال التقنيات الحديثة، وذلك باستعراض حزمة متكاملة من المشاريع والمبادرات الذكية التي تجسّد رؤية وتوجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي (رعاه الله)، في جعل دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم، مشيراً إلى أن مشاركة الهيئة تؤكّد التزامها بتبنّي أحدث التقنيات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التحوُّل الرقمي في جميع خدماتها، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة التشغيلية، وتحسين رحلة المتعاملين، والارتقاء بجودة الحياة للسكان والزوار، وتطوير حلول مبتكرة للتنقل المستدام.

وقال معاليه: "نحرص في هيئة الطرق والمواصلات على الريادة في تبنّي التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة، لتطوير منظومة نقل ذكية ومستدامة تدعم سعادة المجتمع، وتُعد مشاركتنا في جيتكس 2025 منصة لاستعراض مشاريع تُجسّد التحوُّل من الخدمات الرقمية إلى الخدمات الذكية ذات الطابع التنبؤي والقدرة على اتخاذ القرار ذاتياً".

التقنيات الناشئة

وأضاف: "نعمل في هيئة الطرق والمواصلات، وفق استراتيجية وخطة متكاملة، للتحوُّل الرقمي والذكي، ترتكز على الاستفادة من التقنيات الناشئة مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والحلول التنبؤية، بهدف توفير خدمات استباقية ومتكاملة تدعم جودة الحياة في إمارة دبي، وترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار في التقنيات المستقبلية، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2030 للهيئة، في أن تكون رائدة عالمياً في مجال التنقل المعزّز بالذكاء الاصطناعي عبر تمكين منظومة متكاملة ومترابطة تحسّن جودة الحياة في دبي".

وأوضح معالي مطر الطاير أن مشاركة الهيئة هذا العام تركز على استعراض مجموعة واسعة من المشاريع الذكية التي تمثّل قفزة نوعية في مسيرة التحوُّل الرقمي للهيئة، وتشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والحلول التنبؤية القائمة على تحليل البيانات الضخمة، واستخدام إنترنت الأشياء في إدارة الأصول والبنية التحتية، كما نسعى من خلال المشاركة، التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين، والاطلاع على أحدث الابتكارات العالمية بما يعزز من قدرتنا على ابتكار حلول مستقبلية في قطاع النقل والتنقُّل.

شبكة المركبات الذكية

تُجسّد شبكة المركبات الذكية: (UTC-UX Fusion)، ريادة هيئة الطرق والمواصلات في التحوُّل نحو أنظمة مرور مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتُعد أحد أكثر الحلول تطوراً في إدارة الحركة المرورية على مستوى المنطقة، ويُعد هذا النظام المتكامل أهم عنصر في تشغيل الإشارات المرورية في دبي، حيث جرى تطويره وتشغيله في مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية ليُمكّن من التحكُّم التنبؤي في حركة المرور، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات اللحظية.

ويدعم النظام التنقُّل متعدد الوسائط ويعتمد على تقنية: (C-ITS)، لتبادل البيانات بين المركبات والبنية التحتية المتصلة، وهو ما يعزز رحلة القيادة الذكية ويمنح أولوية عبور لمستخدمي الطريق في الوقت الفعلي، وأسهم النظام في خفض زمن التأخير بنسبة 25% وتقليل التكاليف التشغيلية بين 20% إلى 30%، وهو ما يؤكد كفاءة دبي في توظيف التقنيات المستقبلية، لمدينة أكثر ذكاءً واستدامة.

الفحص الآلي 360

يُعد نظام الفحص الآلي للمركبات (AutoCheck360) نموذجاً للابتكار الحكومي والاستباقية في تطبيق الذكاء الاصطناعي في الخدمات التشغيلية. فهو نظام ذكي متكامل يعتمد على الرؤية الحاسوبية وإنترنت الأشياء لتقليل الأخطاء البشرية، وتوحيد معايير الفحص بدقة غير مسبوقة، ويمتاز النظام بقدرته على تقليص زمن الفحص من 17 دقيقة إلى 7 دقائق فقط، وهو ما يُسهم في رفع كفاءة الخدمة وتحسين رحلة المتعاملين وتعزيز السلامة على الطرق، كما يُعد النظام من أول الحلول الذكية المتكاملة من نوعها في المنطقة، في مجال فحص المركبات الآلي، وهو ما يؤكد ريادة دبي في الابتكار التقني لخدمة الإنسان والمجتمع.

التاكسي الجوي

يتميّز التاكسي الجوي (جوبي S4) بإمكانية الإقلاع والهبوط العمودي، وبدأت الشركة التشغيل التجريبي، لاختبار المركبة في البيئة المحلية استعداداً لإطلاق خدمة تجارية داخل المدينة، وسيوفر التاكسي خدمة جديدة مميزة لسكان وزوار إمارة دبي، الراغبين في التنقُّل السهل والسريع والآمن، لعدد من المواقع الحيوية في مدينة دبي، حيث يُتوقع أن تستغرق الرحلة من مطار دبي الدولي إلى نخلة جميرا قرابة 10 دقائق، مقارنة بنحو 45 دقيقة بالسيارة، كما تسهم الخدمة في تعزيز التكامل مع وسائل النقل الجماعي المختلفة، وكذلك وسائل التنقُّل الفردية مثل السكوتر الكهربائي والدراجات الهوائية، وتسهيل التنقُّل متعدد الوسائط، وتعزيز الربط عبر المدينة، وتوفير رحلة سلسة للركاب.

منصة النقل الذكية لمدن آمنة

في خطوة استباقية تُعزز مكانة دبي مدينةً رائدةً في النقل الذكي الآمن، طوّرت الهيئة منصة النقل الذكية لمدن آمنة، وهي منظومة مركزية مدعومة بتقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لمراقبة وإدارة النقل التجاري بأنواعه، بما في ذلك دراجات توصيل الطلبات والحافلات المدرسية وأنشطة النقل التجاري.

وتتولى المنصة تحليل البيانات القادمة من أجهزة إنترنت الأشياء حول السرعة، والالتزام بالمسار، وسلوك السائق، بينما يتولى الذكاء الاصطناعي تحليل هذه البيانات للكشف عن الممارسات غير الآمنة، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية، كما تحتوي المنصة على محرك بيانات تنبّئي يُحلّل حركة المرور لرفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز السلامة العامة، وتُعد المنصة نقلة نوعية نحو حوكمة النقل الذكي، المبنية على البيانات في دبي.

ترام بلا سكة

تُبرز الهيئة من خلال مشروع الترام بلا سكة ريادتها في استشراف مستقبل النقل الجماعي الذكي، حيث يُعد المشروع أحد الابتكارات الاستباقية في أنظمة النقل ذاتية القيادة.

ويعمل النظام دون الحاجة إلى مسارات ثابتة، مستفيداً من تقنيات الملاحة البصرية ونظام تحديد المواقع (GPS) وتقنية الليدار (LiDAR) لتتبع المسارات الافتراضية بدقة عالية. ويعتمد المشروع على الذكاء الاصطناعي لرصد العوائق وتوجيه المركبة تلقائياً، مما يمنحه مرونة تشغيلية عالية وانسيابية مرورية استثنائية.

يمثل هذا الابتكار قفزة نوعية نحو منظومة نقل مستدامة ومرنة تتكامل مع حركة السير في المدينة بكفاءة وأمان، وبكلفة تشغيلية أقل من أنظمة الترام التقليدية.

نظام السكك الحديدية الآمنة (ARIIS)

تُعزز الهيئة ريادتها في مجال البنية التحتية الذكية من خلال نظام السكك الحديدية الآمنة (ARIIS)، وهو نظام مبتكر يُستخدم لفحص وصيانة السكك الحديدية، عبر أجهزة متنقلة تعتمد على المسح الضوئي بالليزر، والرؤية الحاسوبية لاكتشاف العيوب بدقة ميكروية.

ويُعد هذا النظام الأول من نوعه في المنطقة في استخدام التحليلات الذكية، لتقديم توصيات قائمة على البيانات، وهو ما ساهم في تقليص زمن الفحص بنسبة 70% ورفع معايير الأمان والانسيابية في تشغيل مترو دبي، ويمثّل النظام خطوة متقدمة نحو تحوُّل استباقي في إدارة أصول النقل، باستخدام البيانات والتحليلات الذكية.

القنوات الرقمية الذكية

تستعرض الهيئة خلال مشاركتها في (جيتكس 2025) تطورات منظومتها الرقمية المتكاملة، وفي مقدمتها تطبيق (سهيل)، القناة الرقمية المشتركة للتنقل في دبي، الذي يُجسد نموذجاً ريادياً في رحلة التنقل الموحّدة، ويتيح التطبيق الوصول إلى كل وسائل النقل العامة والخاصة في منصة واحدة، تشمل تخطيط الرحلات، وحجز مركبات الأجرة، وإدارة بطاقة نول، إضافةً إلى ميزة التنبيهات الذكية، عبر ساعات هواوي لرحلات المستخدمين القادمة.

كما تُبرز الهيئة تطبيقها الذكي: (RTA Dubai)، الذي يُعد من الأكثر شمولية على مستوى الحكومات الذكية، إذ يجمع خدمات التراخيص والمواقف ودفع المخالفات والتصاريح ضمن خدمة موحدة، إلى جانب الأكشاك التفاعلية الذكية، التي تُتيح التواصل المرئي الفوري مع موظفي إسعاد المتعاملين، وهو ما يُجسد رؤية الهيئة في تقديم خدمات رقمية شمولية واستباقية.

مصنع الذكاء الاصطناعي

يُعد مصنع الذكاء الاصطناعي في الهيئة منصة استراتيجية تُجسّد الابتكار الحكومي المؤسسي في بناء القدرات في مجالات البيانات والتعلّم الآلي، ويضم المصنع فريقاً من الخبراء المتخصصين في تطوير أنظمة ذكية تعلّمية تُسهم في تحسين العمليات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ويمثّل المصنع بيئة بحث وتطوير متقدمة لتحويل الأفكار إلى مشاريع تطبيقية تُعزز مستقبل النقل الذكي في دبي، وتُبرز توجه الهيئة نحو الابتكار المستدام والاستثمار في العقول لقيادة مسيرة التحول الرقمي في الإمارة.