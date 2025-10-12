محمد بن راشد: شكراً مكتوم بن محمد معكم نطمئن على مستقبل اقتصادنا الوطني

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالإنجازات التي حققتها سلطة دبي للأصول الافتراضية خلال فترة وجيزة منذ تأسيسها، مؤكداً أن دبي أصبحت اليوم في صدارة الأسواق العالمية المرخصة لتداول الأصول الافتراضية، موجهاً سموه الشكر لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "قبل 3 سنوات اتخذنا قراراً بتأسيس سلطة جديدة .. هي سلطة دبي للأصول الافتراضية بإشراف مكتوم بن محمد .. اليوم تتصدر دبي كأكبر سوق مرخص للأصول الافتراضية حول العالم بتداولات تتجاوز 2.5 تريليون درهم منذ بداية العام ..قطاع اقتصادي جديد بالكامل تم إضافته لاقتصادنا الوطني خلال 3 سنوات فقط ..شكراً مكتوم بن محمد .. معكم نطمئن على مستقبل اقتصادنا الوطني".