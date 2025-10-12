مكتوم بن محمد: دبي أكبر سوق مرخّص للأصول الافتراضية في العالم

اعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، استراتيجية القطاع المالي لإمارة دبي، وذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي ومشاريعها التحولية، مؤكداً سموه أن دبي حالياً أكبر سوق مرخّص للأصول الافتراضية في العالم.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "اعتمدنا استراتيجية القطاع المالي لإمارة دبي خلال اجتماع اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي ومشاريعها التحولية، كما اطلعنا على أبرز إنجازات سوق دبي المالي، واستعرضنا إنجازات سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، حيث تعد دبي حالياً أكبر سوق مرخّص للأصول الافتراضية في العالم بأكثر من 40 مزود مرخّص لخدمات الأصول الافتراضية، وبلغ حجم التداول في السوق 2.5 تريليون درهم منذ بداية العام، الأمر الذي يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الاستباقية الذي أصدر أول قانون من نوعه لتنظيم الأصول الافتراضيّة قبل 3 سنوات لتعزيز ريادة دبي في القطاعات الاقتصادية والمالية المستقبلية".

وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد: "مستمرون في السعي نحو الريادة، وتطوير منظومتنا المالية والاقتصادية لتصبح دبي النموذج الملهم في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمدينة الحاضنة لاقتصاد المستقبل".