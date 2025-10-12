محمد بن زايد يصدر مرسوماً بقانون اتحادي بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، ومرسوماً اتحادياً بتعيين معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، رئيساً لها.

ونص المرسوم على تعيين:

معالي أحمد بن علي الصايغ وزير الصحة ووقاية المجتمع رئيساً لها

تتبع مجلس الوزراء، وتحل محل جهاز الدفاع المدني، ومحل قيادة الحرس الوطني فيما يتعلق بشركة الإسعاف الوطني.

أبرز اختصاصات الهيئة:

اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون الإسعاف والدفاع المدني.

وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لتأمين المباني والمنشآت، والأنظمة اللازمة لتأمينها ضد الحرائق وضوابطها واشتراطاتها.

تقديم خدمات الإسعاف والاستجابة السريعة للحالات الطارئة ونقل المصابين.

تطوير ووضع نظام إنذار عام للسكان ضد المخاطر المحتملة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

تقديم الخدمات الاستشارية في مجالات الإسعاف والدفاع المدني، وإنشاء وتنظيم قاعدة شاملة للمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصات الهيئة.

إعداد وتنفيذ برامج التدريب والتوعية والتجارب والتمارين المشتركة في مجال الإسعاف والدفاع المدني للمختصين.