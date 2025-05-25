عمار بن حميد يزور جناح دولة الإمارات في "إكسبو 2025 ‏أوساكا"‏

زار سموّ الشيخ عمّار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، جناح دولة ‏الإمارات في معرض "إكسبو 2025 أوساكا" ـ اليابان، الذي تُعقد فعالياته في الفترة من 13 أبريل إلى 13 ‏أكتوبر 2025 تحت شعار "ابتكار المستقبل لتحسين حياة المجتمعات".‏

واستمع سموه إلى شرح مفصل حول ما يقدمه جناح الإمارات من محتوى يحكي قصة الدولة من تراثها الغني ‏وثقافتها الأصيلة، وصولاً إلى ابتكاراتها الرائدة باستكشاف الفضاء، والرعاية الصحية، والتقنيات ‏المستدامة.‏

ورافق سموّه خلال الزيارة، الشيخ عبد العزيز بن حميد ‏النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، نائب رئيس نادي ‏عجمان الرياضي، وسعادة الدكتور مروان عبيد المهيري، مدير عام الديوان الأميري، وسعادة الدكتور ‏سعيد سيف المطروشي، أمين عام المجلس التنفيذي بعجمان، وسعادة يوسف النعيمي، مدير عام دائرة ‏التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.‏

وأكد سموّ ولي عهد عجمان، أن مشاركة دولة الإمارات في "إكسبو 2025 أوساكا"، تجسد قدرتها ‏على الريادة في الابتكار، وتشكّل منصة شاملة للتبادل الثقافي والاقتصادي ‏وتعزيز الشراكات المستدامة مع الدول، وتعكس التزامها برؤية مستقبلية مشتركة.‏

وكان في استقبال سموّ الشيخ عمّار بن حميد النعيمي، لدى وصوله جناح الإمارات، سعادة شهاب ‏أحمد الفهيم، سفير الدولة فوق العادة لدى اليابان، والمفوض العام لجناح الإمارات في "إكسبو 2025 ‏أوساكا"؛ حيث رافق سموّه في جولة للتعرّف على مكونات الجناح الذي يقام تحت شعار "من الأرض ‏إلى الأثير".‏

واستلهم تصميم جناح الإمارات في "إكسبو 2025 أوساكا" من النخلة، برمزيتها التاريخية والتراثية، ‏حيث يسلط التصميم الضوء على معالجة معاصرة لنمط العريش المستمد من العمارة التقليدية ‏الإماراتية، عبر دمج مخلفات النخيل الزراعية مع براعة النجارة اليابانية، وتتجلى السمة المعمارية ‏الأبرز فيه في "غابة" مؤلفة من 90 عموداً من اليريد، ترتفع حتى 16 متراً، لتشكّل مشهداً بصرياً لافتاً.‏

وشدّد سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، أنّ مشاركة الإمارات في المعرض، تعزز التبادل الثقافي ‏وتروّج لتراثها الغني وقيمها الأصيلة، مشيراً إلى أنّ الإقبال الكبير على جناح الدولة الذي استقبل أكثر ‏من 250 ألف زائر خلال أسبوعين، يعكس جاذبية التجربة الإماراتية عالمياً.‏

ولفت سموّه إلى أنّ علاقات دولة الإمارات باليابان تاريخية ومتجذرة؛ إذ يرتبط البلدان بشراكة إستراتيجية ‏طويلة تمتد لأكثر من 50 عاماً في قطاعات الطاقة والتجارة والتعليم والثقافة والفضاء والتقنية، ‏مؤكداً أنّ المشاركة في إكسبو أوساكا، تسهم في توطيد علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، وتؤكد ‏على استدامة الحضور الإماراتي في المعارض الدولية، وبناء جسور من التفاهم بين الثقافات المختلفة. ‏

والتقى سموّه، لدى زيارته منصة "مستكشفو الفضاء"، معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير الدولة ‏لشؤون الشباب ورائد الفضاء الإماراتي؛ حيث تبرز المنصة إنجازات الدولة في مجال استكشاف الفضاء، ‏والتزامها الراسخ بدفع عجلة التقدّم الجماعي وتمكين الأفراد بالبحث العلمي والابتكار وتفعيل دور ‏الشباب.‏

وفي ختام الزيارة، وجه سموّ ولي عهد عجمان الشكر إلى فرق العمل والمتطوعين المشرفين على الجناح، وأثنى على جهودهم، كما قدم سموه الشكر لسمو الشيخة مريم ‏بنت محمد بن زايد آل نهيان، التي أشرفت على تصميم الجناح.‏