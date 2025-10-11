قرقاش: في عالم يموج بالتقلبات.. تبقى إمارات زايد ومحمد بن زايد عنوان الحكمة والوفاء والتقدم

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، أن الإمارات تبقى في علاقاتها الخارجية نموذج الدولة المتوازنة والعقلانية التي يُعوّل عليها، الصديق الذي يُعتد به، والحليف الذي يُعتمد عليه، والشريك الذي يكبر معك على طريق الاستقرار والازدهار، مضيفاً معاليه أن هذا النهج يعكس روح إمارات زايد ومحمد بن زايد، التي تشكل عنوان الحكمة والوفاء والتقدم.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "في عالم يموج بالتقلبات، تبقى الإمارات في علاقاتها الخارجية نموذج الدولة المتوازنة والعقلانية التي يُعوّل عليها، الصديق الذي يُعتد به، والحليف الذي يُعتمد عليه، والشريك الذي يكبر معك على طريق الاستقرار والازدهار. هذه هي إمارات زايد ومحمد بن زايد، عنوان الحكمة والوفاء والتقدم".