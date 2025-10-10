«مياه وكهرباء الإمارات» توقع اتفاقية شراء الطاقة مع «إنجي» و«مصدر»

أعلنت شركة «مياه وكهرباء الإمارات» عن ترسية مشروع محطة الخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية سعة 1.5 غيغاواط (تيار متردد) على شركة إنجي، الشركة الرائدة عالمياً في حلول الطاقة منخفضة الكربون، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، مساهماً محلياً، حيث قامت شركة مياه وكهرباء الإمارات بعد ترسية المشروع بتوقيع اتفاقية شراء الطاقة مع الشركاء.

وفي هذا السياق قال أحمد علي الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: «يعد مشروع محطة الخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، رابع مشاريع الطاقة الشمسية الرائدة عالمياً لشركة مياه وكهرباء الإمارات على مستوى المرافق، وأحد أهم الأصول الاستراتيجية التي ستسهم بشكل رئيسي في تسريع خطواتنا تجاه تحقيق أهداف الطاقة المتجددة في دولة الإمارات».

وفي السياق نفسه قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «يسعدنا التعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات و«إنجي» في تطوير هذا المشروع الضخم، الذي يعد خطوة مهمة تسهم في دعم جهود دولة الإمارات لتعزيز قطاع الطاقة النظيفة».

ومن جانبه، قال باولو ألميرانتي، نائب الرئيس الأول لشؤون قطاع الطاقة المتجددة والمرنة في شركة إنجي: «تفخر إنجي بالقيام بدور رئيسي في دعم خطة انتقال قطاع الطاقة في دولة الإمارات، وترسية دعائم الشراكة مع الدولة من خلال مشروع محطة الخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، الذي سيصبح أكبر مشروع للطاقة الكهروضوئية لدينا عالمياً».