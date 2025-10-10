"مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم" تطلق الموسم الخامس من "تحدي علوم المستقبل"

أطلقت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، يوم أمس الخميس، الموسم الخامس من “تحدي علوم المستقبل” على مستوى الوطن العربي، وهو إحدى مبادراتها التعليمية الهادفة إلى تعزيز مهارات البحث العلمي والتفكير الابتكاري لدى الطلبة الموهوبين العرب في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

ويقام التحدي هذا العام تحت شعار "السياحة والضيافة"، تماشياً مع توجهات دولة الإمارات وإستراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي، وحرص المؤسسة على ربط التعليم التطبيقي بالقطاعات الحيوية في الدولة.

ويهدف التحدي إلى تنمية قدرات الطلبة وإلهامهم لاكتساب مهارات جديدة وتوسيع آفاقهم المعرفية، وتشجيعهم على توظيف التقنيات الحديثة لحل التحديات الواقعية بأساليب علمية مبتكرة.

كما يسعى إلى تعزيز مشاركة الطلبة الفاعلة في تطوير مجتمعهم من خلال مشروعات تطبيقية تستشرف المستقبل وتغرس قيم الابتكار والاستدامة.

وتتمحور منافسات الموسم الخامس حول ابتكار حلول تقنية تسهم في تطوير قطاعي السياحة والضيافة، ورفع جودة الخدمات وتعزيز استدامة القطاع، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في تصميم تجارب متميزة للزوار.

وقال معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، في كلمته بهذه المناسبة، إن تحدي علوم المستقبل يمثل نموذجاً في التعليم التطبيقي القائم على الابتكار الطلابي، وتوسيع الأفق المعرفية المتصلة بالأنشطة العلمية والاقتصادية والثقافية في المجتمع العربي.

وأضاف أنه من خلال موسمه الخامس، تواصل المؤسسة التزامها بتوفير منصة علمية للطلبة تمكنهم من تطبيق المعرفة النظرية في مشاريع عملية ذات أثر مجتمعي واقتصادي واضح، وبما يعزز التوجهات التعليمية المرتكزة على الابداع والابتكار.

وأوضح أن اختيار موضوع السياحة والضيافة لهذا العام يعكس حرص المؤسسة على مواءمة محاور التحدي مع فرص التنمية، وتشجيع الطلبة على تطوير حلول تسهم في تحسين جودة الحياة واستدامة القطاعات الحيوية.

ووجّه معاليه مختلف الفرق المشاركة من الدول العربية باستثمار فرصة التجمع الطلابي لتبادل المعارف والمهارات والخبرات التعليمية، والعمل على بناء علاقات الشراكة بما يخدم تطوير الأداء التعليمي والإسهام في خدمة المجتمع العربي.

ويتضمن التحدي برنامجا تدريبيا متخصصا لتأهيل المشرفين والطلاب، وتزويدهم بأساسيات تقنيات الذكاء الاصطناعيوإنترنت الأشياء، حتى يتمكنوا من تصميم حلول مبدعة ومبتكرة في هذا المجال ومن ثم سيتم عرض هذ الحلول أمام لجنة تحكيم متخصصة من أساتذة ومهندسين وخبراء في مجالات العلوم والتكنولوجيا، لاختيار الفرق الفائزة وفق معايير الإبداع، والأثر، وجودة التنفيذ.

وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية وتكريم الفرق الفائزة خلال شهر أبريل 2026 .