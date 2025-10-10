محمد بن زايد يُصدر مرسوماً بقانون اتحادي بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين.

أبرز أحكام المرسوم بقانون ومستهدفاته:

إلزام المنشآت المالية المرخصة بتمكين جميع فئات المجتمع من الوصول إلى الخدمات المصرفية والمالية المناسبة.

تعزيز حماية العملاء من خلال توحيد وحدة تلقي الشكاوى وتسوية المنازعات العملاء البنوك وشركات التأمين.

اعتماد إجراءات استباقية للتدخل المبكر والتسوية لمعالجة أية مؤشرات لتدهور الأوضاع المالية في منشأة مرخصة.

رفع سقف الغرامات الإدارية وربطها بجسامة المخالفة وحجم المعاملات بما قد يصل إلى عشرة أضعاف قيمتها.

تفعيل التنفيذ التلقائي للغرامات وإتاحة التسوية قبل الأحكام النهائية، مع نشر الجزاءات على الموقع الرسمي للمصرف.

الحفاظ على استقرار العملة الوطنية، وتعزيز وحماية استقرار النظام المالي والإدارة الرشيدة لاحتياطيات الدولة من العملات الأجنبية.

إلزام المنشآت المالية المرخصة بالحصول على ضمان والاحتفاظ بضمانات كافية لجميع أنواع التسهيلات المقدمة للعملاء.