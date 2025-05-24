"الوطني الاتحادي"يشارك في منتدى لـمنطقة"الأورو متوسطية والخليج"

شاركت سعادة آمنة علي العديدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، في جلسة "الذكاء الاصطناعي وحوكمته: تعزيز الوعي البرلماني في تطوير الذكاء الاصطناعي وتطبيقه وتنظيمه"، ضمن أعمال الدورة الثالثة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج لبرلمان البحر الأبيض في المملكة المغربية.

وفي مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية أكدت سعادة آمنة العديدي، أهمية تنظيم جلسات حوارية وندوات برلمانية موجهة لأعضاء البرلمانات الوطنية، تهدف إلى شرح مفاهيم الذكاء الاصطناعي، وتوضيح أهمية وضع تشريعات قانونية تنظم استخدامه بشكل آمن ومسؤول.

وشددت على أهمية تعزيز الشراكة مع المؤسسات التعليمية والإعلامية لإطلاق مبادرات توعوية تهدف إلى رفع مستوى الوعي العام بتأثيرات الذكاء الاصطناعي، مؤكدة الدور التشريعي للبرلمانات في ضمان الاستخدام المسؤول والمنصف لهذه التقنيات.

كما استعرضت جهود ومشاريع دولة الإمارات في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، باعتباره ركيزة أساسية في بناء اقتصاد معرفي متقدم قائم على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.

وفي هذا السياق، أوضحت أن الإمارات اعتمدت كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط قانونًا يُلزم بإدراج الذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية ابتداءً من العام الأكاديمي 2025–2026، في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى إعداد جيل واع ومتمكن من أدوات المستقبل، ويسهم في ترسيخ دعائم التنمية المستدامة، مما يعزز من تنافسية الدولة خلال العقود القادمة.