إنجاز طبي في "خليفة الطبية" ينقذ حياة طفلة من عدوى نادرة بالجمجمة

حقّق فريق طبي متخصص في مدينة الشيخ خليفة الطبية التابعة لشركة "صحة"، إحدى شركات "بيورهيلث" أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، إنجازًا طبيًا نوعيًا تمثل في إنقاذ حياة طفلة 11 عامًا، بعد إصابتها بعدوى نادرة وخطيرة في عظام الجمجمة والوجه كادت أن تهدد حياتها.

وأوضح الفريق الطبي أن الحالة بدأت كالتهاب بسيط في الجيوب الأنفية، قبل أن تتطور سريعا إلى التهاب حاد في عظام الجبهة وتورم يُعرف طبيا باسم "ورم بوت المنتفخ"، ما أدى إلى تكوّن خراج داخل الجمجمة وظهور مضاعفات شديدة استدعت تدخلًا جراحيا عاجلا ودقيقا بمستوى عالٍ من التخصص.

وجرى تحويل الطفلة إلى قسم الأنف والأذن والحنجرة في مدينة الشيخ خليفة الطبية، حيث خضعت لتقييم طبي شامل مكّن من تشخيص الحالة بدقة في الوقت المناسب على أنها التهاب بكتيري حاد في الجيوب الأنفية مع مضاعفات خطيرة شملت عظام الجمجمة والأنسجة المحيطة بالدماغ.

وتم تنفيذ خطة علاجية وجراحية متكاملة شملت تنظيف الجيوب الأنفية بالمنظار، وتصريف الخراج في الجبهة والخراج داخل الجمجمة، وإزالة الأنسجة والعظام المصابة، وإعادة بناء عظمة الجبهة باستخدام شبكة من التيتانيوم مصممة خصيصًا لتلائم حالة الطفلة.

وأكد الدكتور ريمون بعزق، الطبيب الاستشاري في مناظير الأنف والجيوب الأنفية بمدينة الشيخ خليفة الطبية، أن الحالة شكّلت تحديًا طبيًا استثنائيًا، لكونها جمعت بين عدوى بكتيرية متقدمة وتلف هيكلي معقّد في عظام الجمجمة، ما تطلّب تدخلاً جراحيًا عالي الدقة وتنسيقًا فوريًا بين مختلف التخصصات الطبية.

وذكر أن الفريق الطبي تعامل مع الحالة وفق خطة علاجية مدروسة تعتمد على التكامل بين الخبرة الجراحية والتقنيات المتقدمة والتقييم الدقيق للمضاعفات، مؤكدًا أن الهدف لم يكن فقط القضاء على العدوى، بل استعادة بنية الجمجمة ووظائفها الحيوية وتحقيق التعافي الشامل للمريضة.

وأضاف أن النتائج الجراحية جاءت متميزة على المستويين الطبي والتجميلي، حيث تم القضاء الكامل على الالتهاب والخراج، وإعادة بناء العظام المصابة بنجاح تام.