"الوطني الاتحادي" يبحث تعزيز التعاون مع برلمان أمريكا الوسطى

التقت سعادة مريم بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في برلمان البحر الأبيض المتوسط، سعادة كارلوس ريني هيرنانديز رئيس برلمان أمريكا الوسطى (برلاسين)، على هامش المشاركة في الدورة الثالثة للمنتدى البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج لبرلمان البحر الأبيض المنعقدة في المملكة المغربية.

حضر اللقاء سعادة سعيد راشد العابدي، نائب رئيس المجموعة، عضو المجلس الوطني الاتحادي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير التعاون البرلماني بين الجانبين، والتأكيد على أهمية التنسيق والتشاور في مختلف المشاركات البرلمانية حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.