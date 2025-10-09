سفير الإمارات يقدم خطاب اعتماده إلى أمين عام الجامعة العربية

قدم سعادة حمد عبيد الزعابي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، خطاب اعتماده إلى معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، مندوباً دائماً لدولة الإمارات لدى جامعة الدول العربية، وذلك في مقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة.

ونقل سعادته خلال اللقاء، تحيات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى معاليه، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ودعم الدور المحوري التي تقوم به في التعامل مع كافة القضايا.

من جانبه حمل معاليه سعادة السفير تحياته إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنياته لحكومة وشعب دولة الإمارات بدوام التقدم والازدهار.

وقدم معاليه التهنئة لسعادته بمناسبة تعيينه مندوبا دائما لدولة الإمارات لدى جامعة الدول العربية، معربا عن تطلع الأمانة العامة للمزيد من التعاون المثمر مع الدولة تجاه القضايا العربية وسبل دعم منظومة العمل العربي المشترك، خاصةً في ضوء تولي دولة الإمارات لرئاسة الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية.

وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من القضايا ذات البعد العربي المشترك، والمستجدات حول القضايا الراهنة في المنطقة.