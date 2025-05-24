"غرفة عجمان" تعزز التواصل مع مجتمع الاستثمار الصيني

أكد علي راشد الكيتوب، المدير التنفيذي لقطاع الدراسات وتنمية الاستثمارات في غرفة عجمان، أن مشاركة الغرفة في أعمال مؤتمر الصين (تشونغتشينغ) والإمارات لتعزيز التجارة والاستثمار الذي عقد في مدينة تشونغتشينغ الصينية، تأتي في إطار حرص الإمارة على تعزيز التواصل مع مجتمع الاستثمار الصيني، واستكشاف فرص الشراكة والتعاون بين الجانبين، لا سيما في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن وفد الغرفة يضم عدداً من الشركات الأعضاء الراغبة في التوسع والتواصل مع نظرائها من المستثمرين والقطاع الخاص في مدينة تشونغتشينغ الصينية، بهدف بناء جسور تعاون اقتصادي مستدام، وتبادل الخبرات في قطاعات إستراتيجية.

وكشف عن شراكة قائمة بين حكومة عجمان ومجموعة "سينوماك" الصينية، خلال عام 2024، للاستثمار بقيمة 5 مليارات درهم في مشاريع تطوير بنية تحتية متقدمة في الإمارة، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تمثل نموذجاً للتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين.

وأضاف أن عجمان تتطلع إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الصينية في قطاعات متعددة، من بينها تطوير المشاريع العقارية، والسياحة، والتصنيع، إلى جانب التعاون في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والتبادل الثقافي، بما يرسخ التكامل بين الجانبين ويعزز فرص النمو المستدام.

وأكد استعداد غرفة عجمان لدعم الشركات الصينية والمستثمرين الراغبين في استكشاف السوق المحلي، وتوفير المعلومات اللازمة والتواصل مع مجتمع الأعمال في الإمارة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتطوير العلاقات الاستثمارية طويلة الأمد.