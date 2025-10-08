محمد بن راشد: نبارك للبروفيسور عمر ياغي فوزه بجائزة نوبل للكيمياء

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للبروفيسور عمر ياغي فوزه بجائزة نوبل للكيمياء.

وقال سموه: قبل عام، كرمنا البروفيسور عمر ياغي ضمن جائزة نوابغ العرب عن فئة العلوم الطبيعية… واليوم نبارك له فوزه بجائزة نوبل للكيمياء.. نبارك للبروفيسور عمر… وقبل ذلك نبارك للعالم العربي هذه العقول التي نفاخر بها الأمم.

وأكد سموه " أن الأمة العربية مليئة بالنوابغ وغنية بالعقول ورسالتنا هي إعادة الثقة بأنفسنا والثقة بشبابنا والثقة بعلمائنا .

ودون سموه عبر حسابه الرسمي عى منصة "إكس": قبل عام، كرمنا البروفيسور عمر ياغي ضمن جائزة نوابغ العرب عن فئة العلوم الطبيعية… واليوم نبارك له فوزه بجائزة نوبل للكيمياء.. نبارك للبروفيسور عمر… وقبل ذلك نبارك للعالم العربي هذه العقول التي نفاخر بها الأمم.. الأمة العربية مليئة بالنوابغ .. وغنية بالعقول .. ورسالتنا هي إعادة الثقة بأنفسنا .. والثقة بشبابنا .. والثقة بعلمائنا .. هذه هي رسالتنا في جائزة نوابغ العرب وفي جميع مشاريعنا الإنسانية. .والحضارية والمعرفية .