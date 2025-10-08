دوائر ومؤسسات تعزز التزامها بتمكين أصحاب الهمم في «إكسبو 2025»

يشارك في معرض إكسبو أصحاب الهمم 2025 عدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة لعرض أفضل وأحدث المبتكرات والخدمات المقدمة لأصحاب الهمم.

وأشاد المشاركون من كبار المسؤولين وممثلي الشركات بالمعرض، ودوره كمنصة استراتيجية تدعم وتواكب جهود دولة الإمارات في أن تكون الأفضل عالمياً في مجال رعاية وتمكين أصحاب الهمم، بالإضافة إلى مواكبته لمستهدفات خطة دبي الاستراتيجية 2033 التي تهدف إلى جعلها أفضل مدينة للعيش والعمل والسياحة.

أولوية وطنية

أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن مشاركة شرطة دبي في المعرض، تأتي تجسيداً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، التي أرست دعائم بناء مجتمع شمولي يستهدف بخدماته مختلف فئات المجتمع، ويجعل من تمكين فئة أصحاب الهمم أولوية وطنية راسخة.

وأضاف معاليه: «إن أصحاب الهمم جزء من النسيج المجتمعي، وواجبنا ضمان استدامة تطوير منظومة عمل الخدمات الأمنية والشرطية لتتواءم مع احتياجاتهم، بما يدعم السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، واستراتيجية جودة الحياة في دبي 2033، واستراتيجية دبي مدينة صديقة بالكامل لأصحاب الهمم عبر مبادرة (مجتمعي... مكان للجميع)».

وقال: «إن مشاركتنا في المعرض تؤكد التزامنا العميق بتعزيز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع دون استثناء، من خلال تقديم خدمات أمنية وشرطية ومجتمعية شاملة ومتكاملة، تُراعي احتياجات أصحاب الهمم وتوفر لهم بيئة آمنة وداعمة تتيح لهم ممارسة دورهم الحيوي في خدمة الوطن».

التزام وطني

وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع: «تمكين أصحاب الهمم ليس خياراً، بل التزام وطني وأخلاقي يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في أن تكون جودة حياة الإنسان في صدارة الأولويات. ويجسّد إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2025 منصة عالمية نؤكد من خلالها أن دبي لا تكتفي بتبني أفضل الممارسات العالمية، بل تصنع المستقبل عبر شراكات رائدة وتقنيات مبتكرة، تفتح أبواب التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية أمام جميع الفئات. وفي عام المجتمع، نؤكد أن التنمية الحقيقية لا تكتمل إلا بمشاركة وتمكين أصحاب الهمم، فهم شركاء في البناء وصناع في مسيرة الازدهار».

منصة استثنائية

وقال المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، إن معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي يُمثل منصة استثنائية لتعزيز الشراكات العالمية، وإبراز ريادة دولة الإمارات وإمارة دبي في تبني رؤية شمولية تسعى لتمكين أصحاب الهمم وجعلهم جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع، وفرصة مميزة لتسليط الضوء على الحلول الذكية والمرافق الشاملة، بما يعكس مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة وصديقة للجميع من كل أنحاء العالم، بمن فيهم أصحاب الهمم.

وأضاف: «بلدية دبي ملتزمة بإحداث تأثير إيجابي مباشر في حياة أصحاب الهمم وتمكينهم وضمان حصولهم على فرص متساوية في كل مجالات الحياة، بدءاً من الدمج الوظيفي وصولاً إلى تطوير البنية التحتية للمرافق الترفيهية والخدمات الذكية».

أفضل التجارب

قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «انسجاماً مع التوجيهات السديدة والرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نلتزم بتوفير أفضل التجارب لضيوفنا، وضمان تقديم الدعم والأمان وحسن الضيافة للزوّار والمقيمين على حد سواء».

وأشار إلى أن تنظيم هذا المعرض، ومؤتمر السياحة الميسّرة يؤكد دور دبي الريادي في ترسيخ مفهوم السياحة الميسّرة على الصعيد العالمي، ويعزّز كذلك مكانتها كوجهة مفضلة للزيارة بعد حصولها على لقب أول وجهة سياحية معتمدة للتوحد™ في النصف الشرقي للكرة الأرضية.

أكثر شمولية

وقال محمد حسن الشحي، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: «تعتز مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بكونها شريكاً استراتيجياً في معرض إكسبو أصحاب الهمم، وهو ما يعكس التزامنا الراسخ ببناء مجتمع أكثر شمولية، يضمن لكل فرد، بغض النظر عن قدراته، الحق في الحصول على سكن آمن ومريح وكريم».

وأضاف: «انطلاقاً من دورنا كجهة رائدة في مجال الإسكان بدبي، فإننا ننظر إلى مبدأ سهولة الوصول ليس باعتباره مجرد متطلبات للامتثال، بل كونه حقاً أساسياً من حقوق الإنسان. ومن هذا المنطلق، نحرص على دمج مفاهيم التصميم الشامل في جميع مشاريعنا، بما يضمن تلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع بعناية واهتمام».

تبادل الخبرات

قال عبدالله الحميدان، الأمين العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم: «تأتي مشاركتنا في إكسبو أصحاب الهمم 2025 ضمن جهودنا الاستراتيجية لتعزيز دمج أصحاب الهمم في المجتمع وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مختلف المجالات، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في دعم الشمول والفرص المتكافئ. كما تهدف المشاركة إلى تعزيز التعاون مع الجهات المعنية والمؤسسات الداعمة، وتبادل الخبرات، وعرض الحلول والابتكارات التي تسهم في تمكين أصحاب الهمم ورفع جودة حياتهم. كما تتيح المشاركة للمجتمع المحلي الاطلاع على قصص النجاح، واكتساب المعرفة حول أفضل الممارسات في تقديم الدعم والخدمات لهذه الفئة».

صناعة المستقبل

وقال غسان سليمان، الرئيس التنفيذي للمعرض: «لقد تحوّل إكسبو أصحاب الهمم الدولي إلى منصة عالمية لتبادل الخبرات وصناعة المستقبل، وهي الأكبر في تاريخها، حيث يجتمع قادة الصناعة وصنّاع القرار وأصحاب الهمم أنفسهم لتجربة أحدث الحلول على أرض الواقع».

وأضاف: «يستضيف المعرض 4 مؤتمرات حول تحليل السلوك الخاص بطيف التوحد، والمؤتمر الدولي للسفر والسياحة الميسّرة، إلى جانب مؤتمر متخصص بشؤون فئة الصم وضعاف السمع ومؤتمر حول الدمج في التعليم. كما يتوفر للزوار خدمات مجانية للكشف الطبي والتقييم التأهيلي، بما يحول المعرض إلى تجربة حياتية متكاملة تخدم المجتمع».

«تنمية المجتمع»

تشارك هيئة تنمية المجتمع في دبي في المعرض، حيث تسلط الضوء على أبرز خدماتها ومبادراتها في مجال التمكين والدمج، إلى جانب تقديم أوراق عمل في منصة «المعرفة» التي تتناول محاور الدراسات والبحوث، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، والتكنولوجيا التطبيقية.

كما ستشارك الهيئة في ملتقى التكامل والجودة الذي يعقد اليوم، كمنصة تجمع ممثلي مراكز أصحاب الهمم لتعزيز الحوار التشاركي وتطوير استراتيجيات عملية لرفع جودة الخدمات وتكاملها، بما ينسجم مع مستهدفات الأجندة الاجتماعية 33 لإمارة دبي.

شرطة دبي

إلى ذلك، تفقد اللواء دكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، بحضور العميد دكتور سلطان الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، والعميد دكتور أحمد محمد يوسف الشحي، عميد الأكاديمية، منصة القيادة العامة لشرطة دبي المشاركة في معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي» في نسخته السابعة، بمركز دبي التجاري العالمي.

واطلع اللواء دكتور أحمد زعل، على الخدمات الأمنية والجنائية والمجتمعية التي تقدمها المنصة لفئة أصحاب الهمم من الرائد محمد المزروعي، نائب رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم.

وأشاد اللواء دكتور أحمد زعل بالجهود المبذولة في المعرض من مختلف القطاعات المشاركة، مؤكداً أن مشاركة شرطة دبي تجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مبادئ العدالة المجتمعية والدمج الإنساني، وتترجم التوجهات الحكومية في تعزيز منظومة عمل متكافئة ومستدامة لمختلف الفئات.

واستعرضت المنصة خدمة «الدعم الفوري»، الهادفة إلى تمكين أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الجسدية أو السمعية أو البصرية في جميع إمارات الدولة من التسجيل والاشتراك في الخدمة، بما يضمن استثناءهم ومنحهم الأولوية في إرسال الإسعاف وتقديم استجابة سريعة ومناسبة في الحالات الطارئة.

«صحة دبي»

وتستعرض هيئة الصحة بدبي خلال مشاركتها في المعرض، حزمة من الابتكارات والتجارب التفاعلية المصممة لدعم وتمكين أصحاب الهمم، وتعزيز اندماجهم في المجتمع، وذلك ضمن مبادرة «الرفاه النفسي»، التي تتبناها الهيئة لتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع بمن فيهم فئة أصحاب الهمم.

وتسلّط الهيئة خلال هذه المشاركة الضوء على جهودها المتواصلة في تطوير منظومة الرعاية الصحية الشاملة والداعمة لأصحاب الهمم، التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها، بما ينسجم مع استراتيجية القطاع الصحي لإمارة دبي 2022 – 2026، ومع مستهدفات الأجندة الاجتماعية 2033 واستراتيجية جودة الحياة 2033.

وقالت الدكتورة هند العوضي، استشاري ورئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي: «إن الهيئة تستعرض خلال مشاركتها في المعرض مجموعة من التجارب النوعية التي تحاكي اضطرابات الصحة النفسية مثل: التوحّد والفصام واضطراب فرط الحركة، وتشتت الانتباه، عبر توظيف التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة التي تسهم في تعزيز التواصل مع هذه الفئة وتحسين جودة حياتهم».

«طيران الإمارات»

كشفت «طيران الإمارات» النقاب عن مجموعة من الخدمات والمنتجات الجديدة المخصصة لأصحاب الهمم، بهدف تمكين جميع العملاء من السفر بسلاسة، وذلك خلال مشاركتها في المعرض، حيث أطلقت الناقلة منصة رقمية مخصصة للسفر الشامل على موقعها الإلكتروني، إلى جانب منتجات حسّية جديدة وألعاب تفاعلية للبالغين والأطفال على متن الطائرة، وعدد من التحسينات في تجربة السفر على الأرض وفي الأجواء، فضلاً عن مختبرات للبحث والابتكار تعمل على تطوير حلول مستقبلية مبتكرة.

وشملت المنتجات الجديدة والابتكارات النوعية التي قدمتها «طيران الإمارات» خلال مشاركتها في المعرض، إطلاق قسم جديد مخصص للسفر الشامل على موقعها الإلكتروني.

وأطلقت «طيران الإمارات» مركزها الجديد Accessible & Inclusive Travel Hub على موقعها الإلكتروني، وهو منصة شاملة تحتوي على جميع المعلومات اللازمة للسفر الشامل.

وحرصاً منها على تقليل التوتر الذي قد يسبق السفر، عملت «طيران الإمارات» على تطوير القسم الجديد على موقعها الإلكتروني، ليخرج بتصميم بصري متكامل وأسلوب تنقّل سهل الاستخدام ومدروس بعناية.

ويتيح هذا القسم للعملاء إمكانية تصفّح المحتوى بثلاث طرق مختلفة، إما حسب نوع الإعاقة، أو حسب مراحل الرحلة، كما يمكنهم التصفّح حسب الحاجة الخاصة، مثل طلب المساعدة الخاصة، أو الاستعداد للسفر عبر دليل الصداقة لذوي التوحّد، أو استكشاف خريطة مطار دبي والأدلة الحسية، أو الوصول إلى دعم «طيران الإمارات» عبر تطبيق Be My Eyes المخصص لأصحاب الإعاقات البصرية وضعاف البصر، أو التقديم للحصول على بطاقة «سند» السياحية للاستفادة من الخدمات الخاصة في دبي، وغيرها من الخدمات.

كما يضم أيضاً أقساماً مخصصة لمواضيع مثل السفر باستخدام الكراسي المتحركة والمساعدات الحركية، ومعلومات تفصيلية حول السفر لأسباب طبية.

وتواصل «طيران الإمارات» التزامها بوضع معايير رائدة في قطاع الطيران من حيث إمكانية الوصول لذوي الإعاقة، إذ يضم نظام الترفيه الجوي الخاص بها أكثر من 600 فيلم بترجمة نصية وصفية و200 فيلم بوصف صوتي، ما يتيح تجربة غنية وشاملة لذوي الإعاقة البصرية وضعاف البصر.

وفي مركز عمليات «طيران الإمارات» بمبنى الركاب رقم 3 في مطار دبي الدولي، تم تجهيز ممر ذكي جديد بتصميم خالٍ من العوائق مع نظام بيومتري متطور يتيح تنقلاً سلساً ومستقلاً للمسافرين من أصحاب الهمم.

كما تم تطوير أجهزة الخدمة الذاتية لإنهاء إجراءات السفر لتشمل خصائص متقدمة مثل خاصية «تحويل النص إلى كلام»، وتحسين حساسية اللمس في الشاشات، وإضافة تعليمات بلغة برايل وعناصر ملموسة.