شيخة النويس تُشارك في المعرض الدولي للسياحة في الأرجنتين

شاركت سعادة شيخة ناصر النويس، الأمين العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للفترة من عام 2026 حتى عام 2029، في الإصدار التاسع والعشرين من المعرض الدولي للسياحة (FIT) الذي أقيم في جمهورية الأرجنتين في الفترة من 27 إلى 30 سبتمبر بالعاصمة بوينس آيرس، كمتحدثة رئيسية في حفل الافتتاح بدعوة من الحكومة الأرجنتينية ورئاسة المعرض.

جاء ذلك بحضور سعادة سعيد عبدالله القمزي، سفير الدولة لدى جمهورية الأرجنتين، وسعادة بدرية الميدور، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بوزارة الاقتصاد والسياحة. كما حضر المعرض وفود دولية ضمت كبار المسؤولين والدبلوماسيين وممثلي غرف وشركات القطاع السياحي من أكثر من 55 دولة حول العالم.

وخلال كلمتها الافتتاحية للمعرض، أكدت سعادة شيخة النويس أن مشاركتها في المعرض الدولي تمثل فرصة استراتيجية للتواصل مع صُنّاع القرار في قطاع السياحة العالمي، وبحث سبل الارتقاء بالقطاع ليكون أكثر إسهاماً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن هذه المنصة تعكس مكانة السياحة كجسر يربط بين الشعوب والثقافات ورافد رئيسي للنمو المستدام.

وأشارت سعادتها إلى أن المعرض يُمثل منصة استراتيجية لتعزيز الحوار بين الدول والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، بما يسهم في تبادل أفضل الممارسات والخبرات، وفتح آفاق جديدة أمام تطوير نماذج مبتكرة للسياحة العالمية.

وأوضحت أن السياحة لم تعد مجرد نشاط ترفيهي، بل تحولت إلى قطاع متكامل يربط بين الاقتصادات والثقافات، ويُعزز من التماسك المجتمعي، ويحفّز التنمية الشاملة.

وأكدت النويس حرصها على الدفع باتجاه تطوير مبادرات عملية وشراكات مؤسسية تواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع، وبما يضمن تعزيز مرونته واستدامته، مشيرة إلى أن المعرض أتاح فرصة لتنسيق الجهود نحو تمكين المجتمعات المحلية من الاستفادة المباشرة من العوائد السياحية، وتعزيز الاستفادة من المقومات الثقافية والبيئية، بما يسهم في إثراء التجربة السياحية للمسافرين، ويعزز مكانة السياحة كأداة رئيسية لدعم الاقتصاد العالمي خلال المرحلة المقبلة.

وخلال فعاليات المعرض، حضرت سعادة شيخة النويس فعالية "القيادات النسائية في مستقبل السياحة" وفعالية تكريم الفائزات في مبادرة "Best Tourism Village" التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة، وتهدف إلى الاستفادة من السياحة كأداة لتعزيز التنمية الريفية والرفاه والمستدامة، بما يسهم في النهوض باستراتيجيات سياحية مبتكرة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

وعلى هامش المشاركة، التقت سعادة النويس مجموعة من وزراء السياحة وكبار المسؤولين من الأرجنتين وعدد من الدول المشاركة في المعرض.

كما أقام سعادة القمزي حفل استقبال على شرف سعادة النويس، شارك فيه وفد وزارة الاقتصاد والسياحة ومعالي دانييل سيولي، سكرتير السياحة والبيئة والرياضة بجمهورية الأرجنتين، وعدد من كبار الشخصيات في القطاعين الحكومي والخاص، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى جمهورية الأرجنتين.