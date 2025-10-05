نهيان بن مبارك ومسؤولون يعزون في وفاة شرينة بنت عبدالله السويدي

قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله شرينة بنت عبدالله الدبوس السويدي، شقيقة كل من إبراهيم وحسن و«المرحوم» بخيت بن عبدالله الدبوس السويدي، ووالدة كل من سلطان وثاني وعلي ومحمد وأحمد وعبدالله صقر سلطان السويدي.

كما قدم العزاء بالفقيدة، كل من معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والمستشار عصام الحميدان النائب العام لدبي، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومعالي محمد المر، رئيس مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من المسؤولين وأعيان البلاد.

‏ وأعرب المعزون عن صادق تعازيهم لأسرة وذوي الفقيدة داعين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.