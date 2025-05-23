"طرق دبي" تطلق برنامج "قيادي متقدم" لتعزيز المهارات القيادية

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات بدبي برنامج "قيادي متقدم،" الذي يستهدف نخبة من الكفاءات المواطنة من الصفين الثاني والثالث، بهدف تطويرهم وتأهيلهم لتولي أدوار قيادية فاعلة ضمن منظومة العمل المؤسسي.

ويؤكد البرنامج التزام الهيئة، في ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الاستثمار بالكفاءات الوطنية وصقلها وإعداد أجيال تمتلك الكفاءة والجاهزية، لمواكبة متطلبات المستقبل وقيادة مسيرة التنمية الشاملة لإمارة دبي.

وتسعى هيئة الطرق والمواصلات إلى تمكين الموظفين وتطويرهم ليكونوا قادة المستقبل، ويسهموا بشكل فعال في إدارة المشاريع الاستراتيجية والتحولية في دبي، وتحقيق الغايات الاستراتيجية للهيئة ودعم الخطط التنموية والتطويرية على مستوى إمارة دبي، ودولة الإمارات على وجه العموم.

ويبلغ عدد المنتسبين للبرنامج (22) موظفاً من فئتي مديري الإدارات ونواب مديري الإدارات حيث يجري تقييمهم بالتعاون مع شركاء استراتيجيين عالميين متخصصين في تقييم وقياس قدرات القيادات في بيئة تحاكي واقع العمل.

يعكس البرنامج توجه الهيئة نحو الاستثمار الاستراتيجي في رأس المال البشري، حيث صُمم وفقاً لأفضل النماذج العالمية في تصميم وتنفيذ المسارات القيادية، ما يعزز من جودة المحتوى التدريبي ويمنح المشاركين تجربة تعلّمٍ فريدة.

وقالت عذاري محمد، مدير إدارة تنفيذي لإدارة الموارد البشرية والتطوير في قطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: "يأتي إطلاق برنامج "قيادي متقدم" انسجامًا مع استراتيجية الموارد البشرية 2025 – 2030، التي تهدف إلى رفع جاهزية الكوادر الوطنية، وتحسين تجربة الموظف، وتعزيز ثقافة الابتكار والتنوع ضمن بيئة عمل مستدامة ومحفزة. كما يهدف البرنامج إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية على مستوى إمارة دبي بشكل عام، والهيئة بشكل خاص، من خلال مواكبة التوجهات العالمية في العمل الحكومي واستباق المتغيرات المستقبلية".

وأضافت عذاري: "يتضمن "قيادي متقدم" برنامجًا تدريبيًا مكثفًا يمتد إلى سنة كاملة، ويشمل (7) مساقات تعتمد على أحدث أساليب القيادة والإدارة، ويقدمها نخبة من المدربين في مجال القيادة والابتكار، ويتعلم خلالها المنتسبون مواد نظرية عن محاكاة التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرارات، وقيادة الذات والفرق عالية الأداء، ومنها قيادة التغيير وقيادة الاستدامة وجودة الحياة، وإدارة المشاريع الكبرى، حيث صُمِّمَت المساقات لرفع قدرات الفئات القيادية من الصفين الثاني والثالث، لمواكبة متطلبات المستقبل ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز مكانة الهيئة على مختلف الأصعدة".

ويركز البرنامج على تأهيل وتطوير القيادات المواطنة من الصفين الثاني والثالث في قطاعات ومؤسسات الهيئة، بطريقة تمكنهم من تولي مناصب قيادية عليا على مستوى الهيئة أو إمارة دبي، وذلك عبر تزويدهم بأحدث وأفضل الممارسات العالمية في تطوير المهارات القيادية، من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة النظرية والتطبيقية المصممة لتعزيز القدرات الفردية، وتمكين المشاركين من قيادة فرق العمل بكفاءة عالية.