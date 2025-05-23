"بيور هيلث" تقدم 50 مليون درهم لحملة "وقف الحياة"

قدمت "بيور هيلث"، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، 50 مليون درهم لحملة "وقف الحياة" التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر "أوقاف أبوظبي" بالتعاون مع دائرة الصحة - أبوظبي، لدعم المصابين بالأمراض المزمنة، تحت شعار "معك للحياة".

وتأتي مساهمة مجموعة "بيور هيلث" في حملة وقف الحياة، في سياق التفاعل المجتمعي الكبير مع الحملة، من أفراد ومؤسسات وشركات ورجال أعمال، لتمكينها من تحقيق المستوى الأمثل في مجال الرعاية الصحية لخدمة المجتمع، وتعزيز استدامة الخدمات الصحية للمصابين بالأمراض المزمنة، وذلك في إطار تفعيل روح العطاء والتضامن التي يجسدها "عام المجتمع 2025" الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، تحت شعار "يداً بيد".

وقال فرحان ملك، المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة “بيورهيلث”، إن حملة "وقف الحياة" تشكل خطوة جوهرية في مسيرة دولة الإمارات المتواصلة في مجالات العمل الخيري والإنساني، مؤكدا أنها حافز قوي يحث الجميع على تحقيق هدف مشترك يتمثل في توفير رعاية صحية عالية الجودة للمصابين بالأمراض المزمنة، بما يعزز رفاههم وعافيتهم.

وأعرب عن فخر "بيورهيلث" بالشراكة مع دائرة الصحة - أبوظبي ، وأوقاف أبوظبي في دعم هذه المبادرة النبيلة، التي من شأنها أن تُحدث أثراً إيجابياً على المدى الطويل في حياة العديد من الأفراد في مجتمعنا.

وتسعى حملة "وقف الحياة" إلى جمع مساهمات لإنشاء وقف تغطي استثماراته نفقات العلاج للمصابين بالأمراض المزمنة من الفئات الأكثر احتياجاً، إضافة إلى استثمار أموال الوقف للمساهمة في توفير الأدوية والدعم النفسي للمرضى، فضلاً عن دعم المنظومة الصحية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.

كما تهدف الحملة إلى تعظيم عوائد الوقف وتوظيفها في برامج الرعاية الصحية، مما يسهم في تعزيز جودة الحياة وبناء مجتمع صحي ومستدام ، فيما تعمل المبادرة على نشر القيم الوقفية، وترسيخ مفهوم الوقف كأداة تنموية تدعم التكافل الاجتماعي، إلى جانب إبراز الدور الريادي لدولة الإمارات في دعم المبادرات الخيرية والإنسانية، وتعزيز الاستثمار الاجتماعي لخدمة الفئات الأكثر احتياجاً.

قنوات المساهمة :

● منصة التبرع الرقمية لـ"أوقاف أبوظبي":

https://contribute.adawqaf.gov.ae/healthcare

● التحويل المصرفي لحساب الحملة في بنك أبوظبي الأول :

(IBAN Number: AE930353417000004600004)

● إرسال كلمة "حياة" في رسالة نصية SMS عبر شبكة "إي آند الإمارات" إلى الأرقام التالية: 3557 للتبرع بـ 10 دراهم، و3556 للتبرع بـ50 درهماً، و3225 للتبرع بـ100 درهم، وإرسال رسالة إلى الرقم 3223 للتبرع بـ500 درهم.

● إرسال كلمة "حياة" في رسالة نصية SMS عبر شبكة "دو" إلى الأرقام التالية: 3583 للتبرع بـ10 دراهم، و3585 للتبرع بـ 50 درهماً، و3586 للتبرع بـ100 درهم، وإرسال رسالة إلى الرقم 3587 للتبرع بـ500 درهم.