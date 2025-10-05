النيابة العامة تشارك في اجتماع النواب العموم والمدعين العامين بدول "التعاون"

شاركت النيابة العامة لدولة الإمارات، في أعمال الاجتماع السابع عشر لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في دولة الكويت الشقيقة.

وترأس وفد الدولة، معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، فيما ضم الوفد كلاً من المستشار سلطان إبراهيم الجويعد، النائب العام المساعد، والمحامي العام الأول علي الكعبي، والمحامي العام خالد مبارك المدحاني، ورئيس النيابة علي مخلوف النقبي، ورئيس النيابة عبيد أحمد العبدولي، ووكيل النيابة خليفة عبدالرحيم العمودي، والأستاذ سيف القمزي، والأستاذ سعيد المنصوري، والأستاذ عادل المرزوقي.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي تهدف إلى دعم مسيرة التعاون والتكامل بين أجهزة النيابات العامة والادعاء العام في دول مجلس التعاون، وتعزيز كفاءة العمل القضائي المشترك بما يواكب التطورات التشريعية والتقنية في المنطقة.

واستعرض الاجتماع عددا من التجارب الرائدة والممارسات المبتكرة التي تبنتها أجهزة النيابات العامة والادعاء العام في دول المجلس، بهدف تطوير أساليب العمل ورفع كفاءتها.

وقدّم رئيس النيابة علي مخلوف النقبي، خلال الاجتماع، عرضًا تفصيليًا حول تجربة "التفتيش الذكي على أعمال أعضاء النيابة العامة"، موضحًا آلياتها وأثرها في تحسين جودة الأداء وتعزيز الرقابة الفعّالة باستخدام التقنيات الحديثة.

وفي ختام أعمال الاجتماع، جرى تكريم الفائزين بجائزة حامد العثمان من أعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون، حيث شمل التكريم الأستاذ خالد مبارك المدحاني، المحامي العام لنيابة مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.