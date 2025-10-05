أنور قرقاش: الأنظار تتجه إلى غزة.. والإمارات ستضطلع بدورها الإنساني والسياسي الفاعل دعماً لاستقرار المنطقة

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات أن الأنظار تتجه اليوم إلى غزة، إلى إنهاء معاناة أهلها وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، والبحث عن أفقٍ لسلامٍ دائم يجنب المنطقة وشعوبها دوامة الحروب المدمرة. مؤكداً أن الإمارات كعهدها ستضطلع بدورها السياسي والإنساني الفاعل والمسؤول في هذه المرحلة الدقيقة، دعماً لاستقرار المنطقة وأمنها.

