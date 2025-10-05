محمد بن راشد: أعظم وظيفة عرفها البشر أن تكون معلماً

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن أعظم وظيفة عرفها البشر أن تكون معلماً، وأن الأم عظيمة لأنها مدرسة وأن القائد لا يكون قائداً حقيقياً إذا لم يكن معلماً، وأن الأنبياء هم معلمي الناس الخير، وذلك بمناسبة يوم المعلم العالمي.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "أعظم وظيفة عرفها البشر .. أن تكون معلماً ..الأم عظيمة لأنها مدرسة .. القائد لا يكون قائداً حقيقياً إذا لم يكن معلماً .. الأنبياء هم معلمي الناس الخير".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "المعلمون كتبوا حروف حياتنا .. وكتبوا نهضة دولتنا .. وكتبوا مستقبل أجيالنا ..شكراً لأصحاب أنبل رسالة وأعظم مهمة .. شكراً لكل معلم في يوم المعلم العالمي وفي كل يوم".