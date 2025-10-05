محمد بن زايد: أحيي المعلمين في الإمارات وأعبر عن تقديري لجهودهم في ترسيخ القيم والأخلاق

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، أن المعلم صاحب رسالة تربوية وتعليمية نبيلة ودور محوري في نهضة المجتمعات وبناء مستقبل الأجيال، موجهاً سموه التحية للمعلمين في دولة الإمارات، ومعبراً عن تقديره لجهودهم المخلصة في التربية وترسيخ القيم والأخلاق، وذلك بمناسبة "اليوم العالمي للمعلمين".

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "المعلم صاحب رسالة تربوية وتعليمية نبيلة ودور محوري في نهضة المجتمعات وبناء مستقبل الأجيال. وفي "اليوم العالمي للمعلمين" أحيي المعلمين في دولة الإمارات، وأعبر عن تقديري لجهودهم المخلصة في التربية وترسيخ القيم والأخلاق وتحقيق الأهداف التعليمية التي تقع في قلب رؤيتنا التنموية للحاضر والمستقبل".