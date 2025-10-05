طقس الإمارات مستقر مع توقعات بتشكل ضباب من الأحد إلى الخميس

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة اعتبارا من (الأحد) وحتى الخميس المقبل حالة من الطقس المستقر بوجه عام تتخللها فترات من الرطوبة صباحاً واحتمالات تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق، مع أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً في فترات النهار.

وذكر المركز في بيان له أن طقس الغد سيكون رطبا صباحاً على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، فيما تميل الأجواء خلال النهار إلى الصفاء مع ظهور غيوم جزئية تكون مصحوبة أحياناً بغبار خفيف شرقاً.

وتتحرك الرياح الشمالية الغربية بسرعة خفيفة إلى معتدلة تنشط على فترات، وتتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س لتصل أحياناً إلى 40 كم/س، ما يؤدي إلى اضطراب البحر صباحاً قبل أن يهدأ تدريجياً ليصبح متوسطاً ثم خفيف الموج في الخليج العربي، بينما يبقى خفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وتسود صباح الاثنين أجواء رطبة على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، لتتحوّل الأجواء خلال النهار إلى صحوٍ مائل للغائم جزئياً مع ظهور السحب شرقاً بعد الظهر.

وتهب الرياح الشمالية الغربية إلى الشمالية الشرقية بسرعة خفيفة إلى معتدلة تتراوح بين 10 و25 كم/س وتصل أحياناً إلى 30 كم/س، فيما يبقى البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

ويستمر الطقس صباح يوم "الثلاثاء" رطباً على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة لتشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، بينما تكون الأجواء خلال النهار صحوة إلى غائمة جزئياً.

وتهب الرياح جنوبية شرقية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة خفيفة إلى معتدلة تتراوح بين 10 و25 كم/س وتصل أحياناً إلى 30 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وتوقع المركز أن تكون الأجواء صباح يوم "الأربعاء" المقبل رطبة على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، وتبقى الأجواء خلال النهار صحوة إلى غائمة جزئياً.

وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية بسرعة خفيفة إلى معتدلة تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س وتصل أحياناً إلى 30 كم/س، مع استمرار البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

ويبقى الطقس صباح يوم "الخميس"رطباً على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، بينما تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً مع ظهور السحب شرقاً بعد الظهر.

وتهب رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س وتصل إلى 35 كم/س، فيما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.