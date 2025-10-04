حمدان بن محمد يوجّه بمنح الإقامة الذهبية لأكثر من 200 معلم وتربوي

تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مكانة التعليم، ودور المعلمين في بناء المستقبل، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعلم، الذي يُوافق الخامس من أكتوبر من كل عام، وجّه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بمنح الإقامة الذهبية، لأكثر من 200 معلم وتربوي متميّز في مراكز الطفولة المبكرة، والمدارس، والجامعات الدولية في الإمارة، ممّن قدّموا أداءً وإسهامات بارزة في منظومة التعليم الخاص بالإمارة.

"وبهذه المناسبة قال سموه، "يُجسّد المعلمون والتربويون القيمة الحقيقية لمسيرتنا التنموية، فهم القدوة وصناع الأمل، والداعم الأول لبناء أجيال تمتلك المعرفة والمهارة والإبداع، وقادرة على الإسهام في ترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدة في التعليم عالمياً. وفي اليوم العالمي للمعلم، نؤكد أن الاستثمار في المعلمين والتربويين هو استثمار في المستقبل، وأن جهودهم المخلصة وإسهاماتهم النوعية تمثل ركيزة اساسية لتحقيق طموحاتنا في مختلف القطاعات الحيوية. المعلمون والتربويون هم شركاء حقيقيون في صياغة مستقبل دبي، ودورهم الإنساني والمهني سيبقى محل تقدير واعتزاز دائمين."

وأضاف سموه: إن تكريم المعلمين والتربويين الأكثر تميزاً ومنحهم مزايا تستحق عطائهم هو رسالة ثقة مفادها أن دبي تراهن على الإنسان المتميز علماً وأخلاقاً، وأن المدرسة ستبقى منصة صناعة المستقبل في الإمارة."

ويأتي ذلك في إطار مبادرة "منح الإقامة الذهبية للمعلمين والتربويين المتميزين في المؤسسات التعليمية الخاصة بإمارة دبي"، تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم في تشكيل مستقبل الإمارة، بما يواكب طموحاتها في مختلف القطاعات الحيوية، حيث تدعم هذه المبادرة أهداف استراتيجية التعليم في دبي 2033، والتي ترتكز على الاستعانة بمعلمين ملهمين يحظون بأعلى درجات الاحترام والتقدير، ويدعمون بخبراتهم رحلة التعليم للطلبة للإسهام في تعزيز تنافسيتهم إقليمياً ودولياً، وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة في قطاع التعليم. كما تُجسّد التقدير للدور المحوري الذي يضطلع به المعلمون في صياغة مستقبل دبي التعليمي.

نتائج ومعايير

واستقبلت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي 435 طلباً ضمن الدفعة الأولى للمبادرة، تأهل من بينهم 223 كادراً تعليمياً للحصول على الإقامة الذهبية، بما يعادل نسبة 51% من إجمالي التربويين المتقدمين. وجاء الاختيار بناءً على تقييم مهني شامل، وفق قواعد العدالة والشفافية، مع مراعاة المؤهلات الأكاديمية، والإنجازات البارزة، والإسهامات في الميدانين التربوي والمجتمعي، بالإضافة إلى التغذية الراجعة الإيجابية من أولياء الأمور والطلبة.

مكانة استثنائية

وقالت سعادة عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: "يُعدّ المعلمون الركيزة الأساسية لأي نظام تعليمي متميّز، وتُجسّد مبادرة الإقامة الذهبية للتربويين المتميّزين رؤية القيادة الرشيدة وإيمانها بدور المعلم في تنمية الأجيال. كما تعكس التزامنا المتواصل بالارتقاء بمكانة مهنة التعليم، والاحتفاء بالكفاءات التعليمية الاستثنائية في دبي. إن هذه النتائج، إلى جانب الشغف والالتزام الذي يتحلّى به معلمونا، والذين يُسهمون يومياً في إحداث أثر إيجابي في حياة الطلبة وأولياء أمورهم، تُجسّد الدور المحوري للمعلم في رسم ملامح مستقبل الإمارة ككل". وأضافت سعادتها: "نحن حريصون على مواصلة جهودنا لتوفير بيئة تعليمية مستدامة وجاذبة، تُعزّز من مكانة دبي، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية التعليم في دبي 2023، ويجعلها مركزاً عالمياً للتميّز التعليمي، ويدعم استمرارية التميّز لدى المعلمين للأجيال القادمة".

تنوع وشمولية

ومن بين 223 حاصلاً على الإقامة الذهبية، بلغ عدد الكوادر العاملة في المدارس 157، وفي الجامعات 60، بينما حصل 6 من العاملين في مراكز الطفولة المبكرة على الإقامة الذهبية. وتنوّعت تخصصات المتقدمين للمبادرة لتشمل المناصب القيادية، والاختصاصيين الاجتماعيين، وأمناء المكتبات، ومساعديهم.

ويمكن للتربويين التقديم للمبادرة اعتباراً من 15 أكتوبر حتى 15 ديسمبر 2025، كما يمكنهم زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، والاطلاع على شروط الأهلية وآليات التقديم.