"الوطني للأرصاد": عاصفة مدارية شمال شرق بحر العرب دون تأثير على الدولة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريرا حول الحالة المدارية “شاكتي” التي تصنف حاليا كـ"عاصفة مدارية" شمال شرق بحر العرب وتتمركز عند خط عرض 21.9 شمالا وخط طول 64.2 شرقا مع سرعة رياح تتراوح بين 100 و120 كم/س.

وأشار المركز إلى أن العاصفة من المتوقع أن تضعف تدريجيا لتصبح منخفضا مداريا يوم 7 أكتوبر، حيث سيتحرك مسارها من الغرب إلى الجنوب الغربي في وسط بحر العرب قبل أن يتجه نحو الشرق اعتبارا من يوم 6 أكتوبر، كما ستشهد سرعة الرياح تراجعا تدريجيا لتصبح بين 65 و90 كم/س يوم 7 أكتوبر.

وأكد المركز أن الحالة المدارية "شاكتي" لا تشكل أي تأثير على الدولة.