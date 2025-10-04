شرطة دبي تحذر من إعلانات وهمية تدعي توفّر فرص عمل جزئية برواتب مغرية

حذر مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، أفراد المجتمع بشأن تزايد الإعلانات الوهمية المُنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية التي تدّعي توفير فرص عمل جزئية، وبرواتب مُغرية.

وبالتزامن مع شهر التوعية بالأمن السيبراني، أكدت شرطة دبي، أن هذه الإعلانات المشبوهة ما هي إلا وسيلة يستخدمها المُحتالون لاستدراج الضحايا واستغلالهم في أنشطة غير قانونية، مثل فتح حسابات بنكية بأسماء الضحايا، أو تحويل أموال مجهولة المصدر، أو تنفيذ أعمال مرتبطة بجرائم احتيالية أخرى.

ودعا المركز أفراد المجتمع إلى توخي الحذر والتحقق من الجهات المُعلنة قبل التقديم لأي وظيفة معروضة على مواقع التواصل أو المنصات الإلكترونية، وعدم مشاركة بياناتهم الشخصية أو البنكية مع جهات مجهولة، والابتعاد عن أي عرض يطلب تحويل مبالغ مالية أو استخدام بيانات الحسابات الشخصية، إلى جانب الإبلاغ الفوري عن الإعلانات المشبوهة عبر تطبيق eCrime أو بالاتصال على الرقم (901).

وشددت شرطة دبي على أن وعي الجمهور يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة المُحتالين، لتجنب الوقوع ضحية لهذه الإعلانات التي قد تعرضهم للمساءلة القانونية بسبب عمليات الاحتيال التي تستغل بياناتهم الشخصية.