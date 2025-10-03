Al Bayan
مبوبمباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
الإمارات

منخفض مداري متعمق في بحر العرب يتطور لعاصفة دون تأثير على الإمارات

undefined's profile picture

وام

أفاد المركز الوطني للأرصاد في أحدث بياناته، بأن الحالة المدارية في بحر العرب تتمثل في منخفض مداري متعمق يتمركز شمال شرق البحر عند خط عرض 21.3 شمالاً وخط طول 67.1 شرقاً، وتبلغ سرعة الرياح المصاحبة له ما بين 65 و85 كيلومتراً في الساعة.

وأوضح المركز أن التوقعات تشير إلى استمرار تعمق الحالة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، لتتحول تدريجياً إلى عاصفة مدارية تصل سرعة الرياح معها إلى ما بين 100 و120 كيلومتراً في الساعة، مع تحركها باتجاه الغرب – الجنوب الغربي نحو وسط بحر العرب.

وأكد المركز أن هذه الحالة المدارية لا يرافقها أي تأثير على الدولة.