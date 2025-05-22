الإمارات تشارك في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية

شاركت حكومة دولة الإمارات في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في دورته العادية الـ 119، الذي اختتم أعماله يوم أمس، في مقر المنظمة بالعاصمة المصرية القاهرة، واستمر ثلاثة أيام، بمشاركة وزراء ومسؤولي الخدمة المدنية والتنمية الإدارية في الدول الأعضاء.

ومثل وفد من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الدولة خلال الاجتماع، ترأسه مديرها العام فيصل بن بطي المهيري، وضم في عضويته كلا من: (إبراهيم أحمد فكري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة، وزايد القحطاني، مدير إدارة تنمية الموارد البشرية، وميثاء كلثوم، مدير إدارة الاتصال الحكومي والعلاقات الدولية).

وأكد فيصل المهيري حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم مساعي المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ورفدها بالخبرات والمعارف التي تعزز جهود التنمية الإدارية في المنطقة، وتطور منظومات العمل الحكومي، وترتقي بمستويات الكفاءة المؤسسية.

وشدد على أهمية مثل هذه الاجتماعات الدورية بين صناع القرار في مجالات الخدمة المدنية والموارد البشرية، لما فيه خدمة تطلعات حكومات المنطقة العربية، حيث تبادل أفضل الخبرات والممارسات الإدارية، التي تسهم في (تعزيز العمل العربي المشترك، وتمكين رأس المال البشري، وتطوير العمل الحكومي، والارتقاء بالأدوار المنوطة بمؤسساتنا، وتنمية وتطوير المواهب الحكومية في دول المنطقة)، وبما يواكب التحولات العالمية المتسارعة، في بيئة العمل الإداري.

وأشاد بالدور المحوري الذي تضطلع به المنظمة العربية للتنمية الإدارية كمنصة إقليمية لتبادل الخبرات والتجارب الإدارية بين الدول العربية في مجالات تطوير نظم وأساليب الإدارة، وتعزيز الكفاءة الحكومية، ورفع مستويات الأداء، من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة، وبحوث تطبيقية، وخدمات استشارية تسهم في بناء القدرات وتحقيق التنمية المستدامة.

وناقش المجتمعون عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها: (متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس التنفيذي، وتقرير إنجازات المنظمة العربية للتنمية الإدارية خلال العام الماضي، وتقرير الحسابات الختامية والقوائم المالية للمنظمة، إضافة إلى دراسة مقترحة لتحديث بعض الأنظمة واللوائح الخاصة بها)، بما يعكس حرص المجلس على التطوير المستمر وتحديث آليات العمل الإداري.