«إكسبو أصحاب الهمم» يطلق مسابقة «عزيمة بلا حدود» لمصوري الإمارات

أعلنت إدارة معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي «هيبا» عن إطلاق مسابقة تصوير فوتوغرافي نسخة الإمارات، تحت عنوان «عزيمة بلا حدود». وتقام المسابقة خلال اليوم الأول للمعرض الذي ستنطلق فعاليات دورته السابعة في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة ما بين 6-8 أكتوبر الجاري بمشاركة 250 عارضاً دولياً ومحلياً.

وتهدف المسابقة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الإمارات، إلى إطلاق إبداعات المصورين المحترفين ومحبي التصوير في الإمارات، لتوثيق لحظات العزم، والابتكار، والإتاحة والتمكين، التي يوفرها المعرض لأصحاب الهمم، من خلال صورهم ولقطاتهم الفوتوغرافية، كما تهدف المسابقة إلى تعزيز الوعي حول أهمية تمكين أصحاب الهمم وإتاحة الفرصة أمامهم لإبراز قدراتهم وعزيمتهم، ونشر ثقافة الإتاحة من خلال الصور المؤثرة التي توثق لحظات المتعة والتحدي في حياتهم.

وأعلنت إدارة المعرض عن دعوة المصورين الهواة والمحترفين إلى زيارة المعرض يوم 6 أكتوبر لالتقاط لحظات مؤثرة من العزيمة، والتفاعل بين أصحاب الهمم والزوار وتأثير التقنيات المساعدة أثناء تجريبها أو استخدامها على تحسين جودة حياتهم وتمكينهم من التطور والتنقل بحرية، والاعتماد على أنفسهم بشكل أفضل.

وقال علي خليفة بن ثالث، الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي «هيبا»: «نفخر بشراكتنا في هذا الحدث الملهم الذي يحمل بُعداً إنسانياً وتنموياً عميقاً، ويهدف إلى تعزيز أدوات الأمل والمرونة لدى أصحاب الهمم، وصقل مواهبهم الفنية، ودعم قدرتهم على التعبير الإبداعي، بما يسهم في تعزيز اندماجهم في المجتمع». وأضاف: «دعم وتمكين أصحاب الهمم هو أحد المحاور الأساسية في رؤية هيبا، والتي نستلهمها من مؤسسها سمو ولي عهد دبي، الذي يواكب باهتمام تطور أعمال الجائزة».

ومن جانبه قال غسان سليمان، الرئيس التنفيذي لمعرض إكسبو أصحاب الهمم: سعداء بإطلاق مسابقة «عزيمة بلا حدود» في نسختها المحلية بعد النجاح الذي حققته النسخة الدولية، بهدف فتح المزيد من الفرص للمصورين في الإمارات لإبراز قدراتهم الفنية وتفاعلهم مع مبادرة نبيلة في مضامينها وتسليط الأضواء على قدرات أصحاب الهمم وتحدياتهم اليومية.

وحول شروط المشاركة في المسابقة المحلية، ذكرت إدارة المعرض أنه يجب على المشاركين أن يكونوا موجودين فعلياً في قاعات المعرض خلال يوم الافتتاح بتاريخ 6 أكتوبر، وأن يحملوا بطاقة دخول، كما يجب على جميع المشاركين التسجيل مجاناً في جناح هيبا «الجناح رقم 350، القاعة 7» عبر مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) للوصول إلى نموذج التسجيل الإلكتروني، وأن يلتقطوا صورهم لتفاعلات أصحاب الهمم في المعرض، خاصة أثناء تجريبهم التقنيات المساعدة التي تسهم في تسهيل حياتهم.

وبعد إدخال المشاركات يوم 6 أكتوبر، ستقوم لجنة التحكيم بتقييم الصور في اليوم الآتي. وفي اليوم الختامي لمعرض إكسبو أصحاب الهمم في 8 أكتوبر، ستُقام مراسم تكريم خاصة للفائزين وتسليمهم جوائزهم المالية.

يجب على المشاركين من المصورين، تقديم الصور عبر منصة إنستغرام فقط، على شكل منشور دائري «كاروسيل» يضم من 5 إلى 10 صور تم التقاطها أثناء المعرض، كما يجب على المشاركين استخدام وسم حسابي إنستغرام: @accessabilitiesexpo و@hipaae، مع ذكر كل من «معرض إكسبو أصحاب الهمم» وHIPA في الوصف. كما يجب استخدام الهاشتاجات الرسمية: #AAExHIPA_2025 و#DeterminationWithoutLimits..

كما يجب أن تكون الحسابات على إنستغرام مضبوطة على وضع «عام» حتى إعلان الفائزين، علماً أن آخر موعد للمشاركة هو الساعة 11:59 مساء بتوقيت الإمارات من يوم 6 أكتوبر (GMT+04:00). ويمنع تماماً استخدام الصور المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي.