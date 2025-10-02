طقس الإمارات غداً.. صحو نهاراً رطب ليلاً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، رطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، وحركتها شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وسرعتها 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط.. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 18:52 والمد الثاني عند الساعة 07:45 والجزر الأول عند الساعة 13:34 والجزر الثاني عند الساعة 01:00.

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 37 28 90 25

دبي 36 28 85 30

الشارقة 37 27 85 45

عجمان 35 27 85 35

أم القيوين 35 26 90 60

رأس الخيمة 37 25 90 30

الفجيرة 35 29 75 35

العـين 41 26 90 20

ليوا 39 24 90 20

الرويس 34 26 80 35

السلع 35 25 75 30

دلـمـا 32 27 80 40

طنب الكبرى / الصغرى 33 28 85 45

أبو موسى 32 28 85 45





