أحد رواد العطاء يقدم 10 ملايين درهم دعماً لحملة "وقف الحياة"

قدم أحد رواد العطاء في الإمارات مبلغ 10 ملايين درهم لحملة "وقف الحياة" لدعم المصابين بالأمراض المزمنة، التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر "أوقاف أبوظبي" تحت شعار "معك للحياة".

وتأتي هذه المساهمات من الأفراد والمؤسسات في سياق الحراك الخيري الذي أحدثته حملة "معك للحياة"، بما يجسد ثقافة البذل والعطاء الراسخة في مجتمع الإمارات، وحرص أفراده على دعم المبادرات الخيرية والإنسانية التي تطلقها دولة الإمارات، وفي مقدمتها الحملات الهادفة إلى تعزيز الرعاية الصحية المستدامة للفئات الأكثر احتياجاً ومساندة المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج.

وتسعى حملة "وقف الحياة" إلى تعزيز استدامة خدمات الرعاية الصحية، وتوفير تمويل مستدام ومستمر للمساعدة في علاج المصابين بالأمراض المزمنة من الفئات الأكثر احتياجاً، ودعم المنظومة الصحية.

وتهدف الحملة إلى تعظيم عوائد الوقف وتوظيفها في برامج الرعاية الصحية، ما يسهم في تعزيز جودة الحياة وبناء مجتمع صحي ومستدام، كما تعمل على نشر القيم الوقفية، وترسيخ مفهوم الوقف كأداة تنموية تدعم التكافل الاجتماعي، إلى جانب إبراز الدور الريادي لدولة الإمارات في دعم المبادرات الخيرية والإنسانية.

وتواصل حملة "وقف الحياة" لدعم المصابين بالأمراض المزمنة، تلقي المساهمات من خلال قنوات ميسّرة، وهي: