مكتوم بن محمد: سنواصل تعزيز شراكاتنا العالمية التي ترسّخ دور الإمارات في المشهد الاقتصادي العالمي

استقبل سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، اليوم (الخميس) أليكس كريس، الرئيس والرئيس التنفيذي لمنصة PayPal العالمية، الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية، وذلك في مكتب سموّه في ند الشبا بدبي.

تم خلال اللقاء استعراض التطور المستمر لمكانة دولة الإمارات كمركز محوري للقطاع المالي العالمي وذلك بفضل جهودها الدؤوبة في تعزيز الابتكار ورفع مستوى المرونة والقدرة التنافسية لاقتصادها، توازياً مع حرص الدولة على التوسُّع في الشراكات النموذجية التي تجمعها مع كبرى الشركات المالية العالمية، لاسيما الرائدة منها في تبنّي التقنيات الرقمية، بما يتماشى مع توجهات الدولة في إنماء اقتصادها الرقمي.

وأعرب سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم عن اعتزاز دبي بالتعاون المثمر مع منصة PayPal العالمية، إذ شكّل افتتاح مقرها الإقليمي مؤخراً في مدينة دبي للإنترنت دفعةً مهمة لهذا التعاون، مؤكداً سموّه حرص دبي على توفير كافة المقومات الداعمة لنجاح المؤسسات المالية الكبرى التي اختارتها مركزاً تنطلق منه للتوسّع في أعمالها في المنطقة.

وأكد سموّه أن البنية التحتية الرقمية القوية والأطر التنظيمية المرنة والمتطورة، والبيئة النموذجية التي توفرها دبي لمؤسسات المال والأعمال، تعزز من فرص شركائها في الوصول إلى أسواق ذات آفاق نمو قوية، منوهاً سموّه بأثر الشراكات التي تجمع دبي بنخبة من مؤسسات الخدمات المالية العالمية في تعزيز أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي، وجعلها ضمن أهم أربعة مراكز مالية عالمية بحلول العام 2033.

كذلك تم استعراض سبل تعزيز التعاون في مجالات أنظمة الدفع الرقمية، وتنمية التجارة الإلكترونية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم مقومات تيسير الحركة المالية عبر الحدود، بما يتماشى مع دور الإمارات في المشهد الاقتصادي العالمي، وما توفره دبي من محفزات لمجتمع المال والأعمال، انطلاقاً من موقعها الرائد كمركز اقتصادي وتجاري عالمي.

حضر اللقاء، معالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وسعادة حمد عبيد المنصوري، المدير العام لهيئة دبي الرقمية، وسعادة مالك آل مالك، المدير العام لسلطة دبي للتطوير والرئيس التنفيذي لمجموعة "تيكوم"، وسعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غُرف دبي.

وكانت PayPal قد افتتحت مقرها في مدينة دبي للإنترنت في شهر إبريل من العام الجاري، وهو الأول لها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتُعد شركة PayPal من أكبر المنصات العالمية المتخصصة في مجال الدفع الإلكتروني، بطاقم عمل ضخم قوامه يناهز /24,400/ موظف، إذ تقدم الشركة خدماتها إلى أكثر من 434 مليون عميل من المستهلكين والتجّار في نحو 200 سوق حول العالم. وقد وصلت قيمة عمليات الدفع المُنجزة من خلال المنصة بنهاية العام 2024 إلى حوالي /1.68/ ترليون دولار، من خلال 26 مليار عملية دفع، فيما بلغ صافي عائدات المنصة الرقمية الرائدة 31.8 مليار دولار بنهاية العام 2024.