حديقة أم الإمارات تستقطب 400 ألف زائر خلال موسم 2024-2025

اختتمت حديقة أم الإمارات موسمها 2024-2025، الذي سجّل أعلى نسبة إقبال جماهيري منذ تأسيسها، مستقطبا 400 ألف زائر من أكثر من 90 جنسية، خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2024 وحتى أبريل 2025.

وتماشياً مع إعلان "عام المجتمع" كشعار رسمي لعام 2025 في دولة الإمارات، استلهمت الحديقة رؤيتها من هذا التوجّه، فركّزت على تعزيز قيم الترابط والشمولية، لتشكّل هذه المبادئ محوراً رئيسياً لجميع فعاليات الموسم وأسهم ذلك في تقديم تجربة متميزة قائمة على التفاعل المجتمعي، والاحتفاء بالتنوع الثقافي، وتعزيز رفاهية الأفراد.

وحافظت حديقة أم الإمارات على التزامها برسالتها المتمثلة في الإثراء، والاكتشاف، والتجربة، والتعليم، حيث قدّمت لزوارها مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة ووفّرت لهم فرصة للتواصل كما أولت الفعاليات اهتماماً خاصاً بالأطفال، من خلال تشجيعهم على حب الاستكشاف وتنمية الذات، عبر مناطق لعب مستوحاة من الطبيعة وأنشطة تفاعلية مبتكرة.

واستمتع الزوار أيضاً بمجموعة من التجارب الملهمة، شملت فعاليات ثقافية، وجلسات لتعزيز الصحة النفسية والبدنية والرفاهية في الهواء الطلق، تركت في نفوسهم ذكريات خالدة.

وشكّلت الحديقة أيضاً منصة تعليمية مهمة لنشر الوعي البيئي وتعزيز مفهوم الاستدامة، من خلال ورش عمل وجولات إرشادية وشراكات مع جهات متخصصة، مما ساهم في ترسيخ أهمية حماية البيئة في وجدان أفراد المجتمع من مختلف الفئات.

وقالت رشا قبلاوي، المتحدثة الرسمية باسم حديقة أم الإمارات إن هذا الموسم جسّد رسالتنا في إحداث التقارب المجتمعي، وتعزيز التبادل الثقافي، ودعم مفاهيم العيش المستدام.

وأضافت " نتطلع إلى استقبال ضيوفنا من جديد في الموسم المقبل، مع باقة جديدة من الأنشطة الترفيهية والتجارب الملهمة".

وشهد الموسم الماضي في حديقة أم الإمارات تنظيم 59 فعالية مجتمعية، إلى جانب تقديم 50 باقة تعليمية استفاد منها أكثر من 3,300 طالب، في إطار التزام الحديقة بدعم مفهوم التعلّم مدى الحياة.

وعاد "سوق الحديقة" للعام الرابع على التوالي، بمشاركة 164 جهة عارضة قدمت منتجات حرفية ومأكولات متنوعة عبر منافذ البيع كما تم توزيع أكثر من 7,000 هدية مجانية وتقديم 510 نشاطات ترفيهية وتعليمية موجّهة للأطفال والعائلات، بزيادة بلغت 59% مقارنة بالعام الماضي.

واستضافت الحديقة فعاليات محلية وإقليمية بارزة من بينها قمة "فوربس 30 تحت 30"، و"ذا ريج"، و"ميامي فايبس"، و"ذا كوف هاوس".

وساهمت هذه الفعاليات بتعزيز التماسك المجتمعي والتفاعل بين الأفراد، وأكدت الدور الحيوي المستمر للحديقة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وسلطت، فعالية "مهرجان في الحديقة" بالتعاون مع مؤسسة أبوظبي للموسيقى والفنون الضوء على الثقافة والموسيقى والفنون اليابانية، مستقطبة 4,000 زائر.

كما شهد الموسم عودة معرض الطفولة المبكرة بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، حيث استقبل الحدث أكثر من 28,000 زائر.

وتعاونت الحديقة مع الهلال الأحمر الإماراتي خلال شهر رمضان المبارك ضمن فعاليات ليالي الحديقة الرمضانية، حيث تم توزيع 1,500 وجبة إفطار مجتمعية وتنظيم إفطار خاص لـ 180 يتيماً في الحديقة الرمضانية، تعزيزاً لقيم العطاء والتضامن.

كما نظّمت فعالية توعوية بالتعاون مع المركز الأمريكي بمناسبة اليوم العالمي للتوحد، بمشاركة أكثر من 150 شخصاً، ضمن يوم مليء بالتفاعل والمعرفة، لدعم الاندماج وزيادة الوعي.

وتواصل حديقة أم الإمارات دورها كمحطة رئيسية للتجارب الثقافية والفنية التفاعلية في أبوظبي، إذ دعمت هذا الموسم انطلاق بينالي أبوظبي للفن العام من خلال استضافة عمل تركيبي للفنان العالمي كبير موهانتي في "بيت الظل"، حيث دُعي الزوّار للتأمل في العلاقة بين المكان والصوت والتجربة الحسية في قلب الطبيعة.

وشهد الموسم أيضاً تعاوناً مميزاً مع علامات تجارية عالمية مثل تيفاني آند كووروجيه فيفييه، اللتين نظّمتا تجارب إبداعية في الحديقة تحتفي بالطبيعة والفخامة.

وتعاونت حديقة أم الإمارات مع Celestial Karisma لتنظيم سلسلة من الجلسات الصحية التي صُمّمت لتعزيز الصفاء الذهني والاسترخاء وسط الطبيعة بالتزامن مع مناسبات عالمية بارزة، مثل اليوم العالمي للمرأة وأكتوبر الوردي.