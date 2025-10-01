محمد المنصوري: هدفنا مضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030

أكد المهندس محمد إبراهيم المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية في الإمارات، في كلمة ألقاها خلال القمة العالمية للاقتصاد الاخضر أن دولة الإمارات تستثمر بقوة في الطاقة النظيفة وتملك اليوم انتاجية كبيرة من الطاقة المتجددة، مع هدف لمضاعفتها 3 مرات بحلول 2030.

وأشار إلى استراتيجيات الطاقة والهيدروجين ترسم خارطة طريق الإمارات نحو نزع الكربون، وإطلاق الإمارات لتحالف عالمي لكفاءة الطاقة بهدف تسريع تحقيق هدف مضاعفة معدل كفاءة الطاقة عالمياً بحلول عام 2030 ودعم التحول نحو نماذج طاقة أكثر كفاءة.

ودعا المنصوري الشركات للانضمام إلى الاتحاد العالمي للطاقة لتعزيز التنسيق والجهود المشتركة، لتحقيق مستقبل أكثر استدامة

مؤكداً التزام الإمارات بتقديم منصات تعزز التحول نحو اقتصاد أخضر ورفاهية العالم للجميع.

يذكر أن التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، يهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة عالمياً من خلال تنفيذ سياسات ومعايير موحدة تدعم تحسين الأداء عبر جميع القطاعات، وتعزيز التعاون الدولي لتبادل المعرفة والخبرات، وتمكين الدول النامية من تنفيذ حلول كفاءة الطاقة، وتطوير منصة عالمية لتبادل السياسات والتقنيات والمبادرات الناجحة في كفاءة الطاقة، ما يسهم في تسريع تبني أفضل الممارسات.