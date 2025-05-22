بعثة الحج التحضيرية تغادر إلى الأراضي المقدسة

غادرت بعثة الحج التحضيرية لمكتب شؤون حجاج دولة الإمارات إلى الأراضي المقدسة، لاستقبال طلائع الحجاج والتجهيز لاستقبال البعثة الرسمية، والتي تضم ممثلين لمختلف الجهات الحكومية التي يتكون منها المكتب لتتناغم جميعًا لخدمة حجاج الدولة وإسعادهم.

وباشرت اللجنة مهامها في مقر البعثة الرئيس في مكة المكرمة والاستعداد والتحضير المسبق في مختلف النواحي الإدارية والصحية وغيرها، والقيام باستقبال طلائع الحجاج عبر مطار جدة الدولي وتيسير كل شؤونهم حتى وصولهم إلى مقر سكنهم والاطمئنان على صحتهم وأحوالهم.

كما تفقدت البعثة مقر حجاج الدولة في منىً وعرفات وتابعت كل متطلباتها ومدى مطابقتها للمعايير والاشتراطات التي وضعتها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، في إطار حرصها على راحة الحجاج في هذه المناسك، وفق رؤيةٍ متطورةٍ وذكيةٍ مواكبة لأفضل النظم المتبعة في التجهيزات السكنية التي توفر كافة سبل الراحة للحج.