إطلاق مبادرات لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الهجمات الإلكترونية

أكدت القيادة العامة لشرطة دبي، حرصها على تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الهجمات الإلكترونية وطرق الوقاية منها، من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات والإجراءات النوعية الموجهة لكافة شرائح المجتمع.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي تزامناً مع شهر التوعية بالأمن السيبراني الذي يوافق شهر أكتوبر من كل عام، بمشاركة المقدم الدكتور خبير سعيد بن عابد، مدير مركز أمن المعلومات في شرطة دبي، والرائد مهندس خليل الحوسني، نائب مدير إدارة الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي بالنيابة، والرائد الدكتور راشد البلوشي، نائب مدير مركز حماية الدولي.

والنقيب سعيد عادل السويدي، رئيس قسم التنبؤ وتحليل الجرائم الإلكترونية، وملازم سعيد الوري من قسم توعية الجرائم الإلكترونية، إلى جانب عدد من الضباط والصحفيين.

وقال المقدم الدكتور خبير سعيد بن عابد، إن شهر الأمن السيبراني يُعد فرصة محورية لتسليط الضوء على الجوانب المهمة المرتبطة بالأمن الرقمي، وفي مقدمتها التوعية والتثقيف المجتمعي، لافتاً إلى أن المبادرات التي أطلقتها القيادة تشمل مسابقات وأسئلة توعوية مصحوبة بجوائز مالية لتشجيع المشاركة الفعّالة.

وعقد معرض توعوي في نادي الضباط بهدف نشر ثقافة الأمن الرقمي بأسلوب تفاعلي لطلبة المدارس، والاستفادة من الموقع التوعوي للجرائم الإلكترونية «eCrime Hub» كمنصة تعليمية وتثقيفية، إلى جانب تنظيم مسابقة «التقاط العلم CTF» للمخترقين الأخلاقيين والفئات المهتمة بالأمن السيبراني، مع تخصيص جوائز وأهداف لرفع مستوى المهارات التقنية.

ومن جانبه، قال الرائد مهندس خليل الحوسني، إن شرطة دبي ستركز في هذا الشهر على الحملات التوعوية المجتمعية لطلبة المدارس والجامعات، والسياح، وأفراد المجتمع كافة، لرفع الوعي الرقمي وحماية بياناتهم من محاولات الاحتيال والاختراق.

مشيراً إلى أن الأمن السيبراني يشكّل اليوم ركيزة أساسية في حماية الأفراد والمؤسسات من المخاطر الإلكترونية المتزايدة، مشدداً على أن التوعية والتثقيف يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة التهديدات الرقمية.

ومن جهته، قال الرائد الدكتور راشد البلوشي، إن التزام شرطة دبي تجاه المجتمع لا يقتصر على حماية الأمن الميداني فقط، بل يمتد إلى الفضاء الرقمي الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وانطلاقاً من رؤيتنا في أن نكون نموذجاً عالمياً في توفير الأمن والسلامة.

فإننا نولي أهمية قصوى للأمن السيبراني عبر تبني أفضل الممارسات الدولية، وإطلاق المبادرات التوعوية والابتكارية التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي الرقمي، وتمكين المجتمع من التصدي لأي محاولات اختراق أو استغلال إلكتروني.