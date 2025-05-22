وزير العدل ونظيره الروسي يفتتحان منصة منتدى سانت بطرسبرغ

دشن معالي عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أمس الأول، منصة إلكترونية تابعة لوزارة العدل، ضمن المشاركة في فعاليات الدورة الثالثة عشرة من منتدى سانت بطرسبرغ القانوني الدولي، المقام في مركز «إكسبو فوروم» بمدينة سانت بطرسبرغ تحت شعار: «القانون: دروس من الماضي لعالم المستقبل»، وذلك بحضور معالي قسطنطين تشويتشينكو، وزير العدل الروسي.

ومن شأن المنصة أن تمكن الزوار والمهتمين من الاطلاع عن كثب على الخدمات الرقمية والمبادرات التشريعية والقضائية، من خلال منظومة سلسة، ومنهجيات تعكس تطور المنظومة العدلية في دولة الإمارات، مما يجعلها في طليعة التحول الرقمي في المنطقة ومستوى تطور الخدمات القضائية.

وأكد معالي عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي، أن هذه المنصة ثمرة دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة التي رسمت ملامح التحول الرقمي، ووضعت لبناته الأساسية.

واطلع الوفد الروسي على آليات تقديم هذه الخدمات، وأبرز الممارسات المطبقة في مجال العدالة الذكية.