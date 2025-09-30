"الاتحاد لحقوق الإنسان": تشريعات ومبادرات متكاملة تجعل الإمارات من بين الدول الأكثر سعادة لكبار السن

أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن دولة الإمارات رسّخت موقعها الريادي عالمياً في رعاية كبار السن، من خلال منظومة تشريعية ومبادرات اجتماعية وصحية متكاملة، جعلت من التقدير والوفاء لهذه الفئة السند الأساسي لسياسات الدولة في إطار التنمية المستدامة.

وأوضحت الجمعية، بمناسبة احتفاء العالم باليوم الدولي للمسنين، والذي يُقام هذا العام تحت شعار "القيادة من كبار السن للعمل المحلي والعالمي: تطلّعاتُنا، رفاهُنا، وحقوقُنا"، ويكرّس الدور القيادي لكبار السن كصنّاع للتغيير لا مجرد متلقين للرعاية، أن هذا الشعار ينسجم مع النهج الإماراتي الذي يضع كبار المواطنين في قلب العملية التنموية، إدراكاً لقيمتهم المعرفية وخبرتهم الحياتية التي تمثل رافداً أساسياً لتعزيز صمود المجتمعات.

وأشارت إلى أن القيادة الرشيدة للدولة تحرص على اللقاء الدوري مع كبار المواطنين، تقديراً لعطائهم وحرصاً على الاطمئنان إلى توفر مقومات الراحة والاستقرار والرفاهية لهم، في إطار قيم المجتمع الإماراتي الأصيلة.

وأضافت الجمعية أن الإمارات أوجدت منظومة تشريعية متكاملة لحماية حقوق كبار المواطنين، يأتي في صدارتها القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2019 بشأن حقوق كبار المواطنين، وقرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2021 بلائحته التنفيذية، فضلاً عن القوانين الداعمة مثل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية (1999)، وقرار تقديم المساعدات السكنية (2021).

وأوضحت أن هذه التشريعات تضمن الحقوق الأساسية مثل الاستقلالية والخصوصية، والحماية من العنف والإساءة، والحق في السكن والتعليم والعمل والرعاية الصحية الشاملة، إلى جانب التسهيلات في إنجاز المعاملات الحكومية والخدمات المجتمعية.

ولفتت إلى أن السياسة الوطنية لكبار المواطنين، التي أطلقت عام 2018، شكلت نقلة نوعية في تبني نهج شمولي يرتكز على سبعة محاور رئيسية تشمل الرعاية الصحية، التواصل المجتمعي، والحياة النشطة، واستثمار الطاقات، والمشاركة المدنية، والبنية التحتية والنقل، والاستقرار المالي والأمن والسلامة.

وأشارت إلى أن هذه السياسة تُرجمت إلى أكثر من 26 مبادرة مبتكرة، مثل برنامج الحياة النشطة، وخدمات الرعاية المنزلية، والعيادات المتنقلة في المناطق البعيدة، بما يعزز جودة حياة كبار المواطنين ويرسخ مشاركتهم في مختلف مجالات الحياة.

وبيّنت الجمعية أن عام 2025 شهد إطلاق مبادرات نوعية، من أبرزها مبادرة "بركتنا" في أبوظبي لتعزيز جودة الحياة لكبار المواطنين وتقديم الدعم لأسرهم، ودليل "لنحمي كبارنا بحب" لتكريس قيم الوفاء والتقدير، ودليل "المنزل الآمن لكبار المواطنين" لتوفير بيئة آمنة لهذه الفئة المهمة في المجتمع، إضافة إلى الملتقيات الحوارية التي وفّرت منصة تفاعلية لكبار المواطنين للتعبير عن تطلعاتهم والمشاركة في صياغة السياسات.

وأشارت إلى مبادرات الدولة خلال جائحة "كوفيد-19"، ومنها مبادرة "نحن أهلكم"، التي جسدت أرقى صور التكافل الاجتماعي.

وذكرت أن جهود الإمارات تتكامل مع المبادئ الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن تقرير السعادة العالمي لعام 2024 صنّف كبار المواطنين في الدولة ضمن الفئات الأكثر سعادة عالمياً، وهو ما يعكس نجاح النهج الإماراتي الذي ينظر إلى التقدم في العمر باعتباره مرحلة جديدة من العطاء والخبرة.

وأكدت الجمعية أن إعلان عام 2025 "عام المجتمع" تحت شعار "يداً بيد" يمثل قيمة مُضافة لترسيخ قيم التكافل بين الأجيال، ويجسد التزام الدولة برعاية كبار المواطنين باعتبارهم ثروة وطنية ومصدر إلهام للأجيال القادمة، ومكوناً رئيسياً في استدامة مسيرة التنمية والنهضة الشاملة.