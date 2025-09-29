"الوطني للأرصاد": منخفض جوي على السواحل الهندية قد يتطور إلى حالة مدارية مطلع أكتوبر

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن رصد منخفض جوي يتمركز حالياً على السواحل الهندية، مشيراً إلى أن النماذج العددية تتوقع احتمال تطور هذا المنخفض إلى حالة مدارية شمال شرق بحر العرب بالقرب من السواحل الهندية بتاريخ 1 أكتوبر المقبل، وسيتحرك لاحقاً باتجاه وسط بحر العرب، في حين ستتضح تفاصيل شدة الحالة ومسارها بدقة أكبر بعد تشكلها.

وأكد المركز، أنه حتى الآن لا يوجد أي تأثير لهذه الحالة على الدولة، موضحاً أن الحالات المدارية تتسم غالباً بتغيرات سريعة ومفاجئة، ويواصل المركز مراقبة الوضع بشكل دائم وسيوافي الجمهور بالمستجدات أولاً بأول.