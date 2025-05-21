«جولد أبل» تفتتح أول فروعها في دبي

أعلنت شركة «جولد أبل» عن افتتاح أول فروعها في دبي لتدشن بذلك دخولها الرسمي إلى سوق الإمارات. بعد أن أطلقت منصتها الإلكترونية في وقت سابق. وتقدم «جولد أبل» للمستهلكين في الإمارات مجموعة واسعة من مستحضرات التجميل والعناية من روسيا وكوريا وأوروبا والولايات المتحدة، وتضم علامات تغطي مختلف الفئات السعرية، من اليومية إلى الفاخرة، مع إطلاق حصري لعلامات جديدة في المنطقة، إلى جانب خدمة عملاء بمستوى متميّز.

وتعد «جولد أبل» من بين أكبر خمس شركات عالمية متخصصة في قطاع التجزئة للجمال، حيث سجلت إيرادات تجاوزت 1.7 مليار دولار في روسيا وحدها خلال 2024 محققة نمواً في الإيرادات العالمية بنسبة 70% مقارنة بالعام السابق بفضل توسعها الدولي الاستراتيجي. وتدير «جولد أبل» حالياً أعمالها في 6 دول من بينها قطر والسعودية، وتخدم أكثر من 60 مليون عميل حول العالم انطلاقاً من مقرها في دبي. وتتبنى «جولد أبل» نموذجاً متكاملاً يجمع بين التجربة الرقمية والحضورية، عبر 50 متجراً حول العالم تدعمها منصات إلكترونية توفّر خدمات توصيل سريعة.

وتتبنى «جولد أبل» في دخولها سوق الإمارات مفهوم «التسوق الترفيهي» والذي يجمع بين التجزئة والترفيه، لتوفر مساحة لا تقتصر على التسوّق فحسب، بل تمنح الزوار تجربة متكاملة من المتعة والأنشطة الجمالية.

ويقع متجر «جولد أبل» الأول بالإمارات في سيتي سنتر مردف بدبي على مساحة تقارب 1500 متر مربع، ويقدّم المتجر جلسات استشارية في عالم الجمال، ورش عمل، وفعاليات حصرية.