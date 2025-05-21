طقس الإمارات غداً.. صحو غائم جزئيا رطب ليلاً

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهريصبح رطبا ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها، جنوبية غربية – شمالية شرقية، وسرعتها، 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة، ويحدث المد الأول عند الساعة 21:45، والمد الثاني عند الساعة 08:53،

والجزر الأول عند الساعة 14:29، والجزر الثاني عند الساعة 03:28.

وفي بحر عمان الموج خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:15، والمد الثاني عند الساعة 06:29، والجزر الأول عند الساعة 10:29، والجزر الثاني عند الساعة 00:16.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 46 27 85 20

دبي 43 29 75 25

الشارقة 42 24 80 25

عجمان 41 26 85 25

أم القيوين 43 24 80 25

رأس الخيمة 42 23 75 30

الفجيرة 38 30 90 30

العـين 47 29 55 10

ليوا 47 25 80 15

الرويس 37 25 75 35

السلع 38 25 70 30

دلـمـا 37 27 95 25

طنب الكبرى / الصغرى 35 26 90 50

أبو موسى 32 27 85 55