ولي عهد أم القيوين يعزي في وفاة حصة عبيد الشامسي وفاطمة بنت سعيد الكندي

قدّم سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، مساء أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها الشيخة حصة عبيد محمد مفتاح الشامسي، حرم سمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان.

وأعرب سموهما، خلال زيارتهما قصر الزاهر في عجمان، عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما إلى ذوي الفقيدة، داعيين الله العلي القدير، أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم سموهما مساء أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها، فاطمة بنت سعيد محمد الكندي. وأعرب سموهما، خلال زيارتهما مجلس العزاء بمنطقة ند الشبا في دبي، عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما إلى ذوي الفقيدة، داعيين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.