«حمدان بن راشد للعلوم الطبية» تبدأ تحكيم مسابقة «مبتكرون 2025»

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية عن انطلاق عمليات التحكيم لمسابقة «مبتكرون 2025»، في دورتها الثامنة، والتي تواصل رسالتها في تعزيز ثقافة الابتكار وتشجيع الشباب على تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع عملية تسهم في خدمة المجتمع وتعزيز الاستدامة.

وانطلقت جلسات التحكيم بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من أعضاء لجان التحكيم. وقد شهدت المسابقة هذا العام إقبالاً استثنائياً، حيث بلغ عدد الفرق المسجلة في المرحلة الأولية 160 فريقاً، استوفى 80 فريقاً منهم شروط المشاركة، بزيادة قدرها 70 % عن الدورة السابقة، مع مشاركة متنوعة من طلبة الجامعات والموظفين، ما يعكس تنامي الوعي بأهمية الابتكار قيمة وطنية ومجتمعية.

وقال الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي للمؤسسة: «أصبحت مسابقة «مبتكرون» اليوم منصة وطنية راسخة لاكتشاف المواهب وصقل القدرات الإبداعية لدى الشباب، حيث تشكّل رحلة متكاملة تبدأ من بلورة الفكرة ووصولاً إلى تطويرها كمشروع عملي قابل للتطبيق.