«الوطني الاتحادي» ينظم المنتدى البرلماني التشريعي 7 أكتوبر

ينظم المجلس الوطني الاتحادي، في 7 أكتوبر المقبل، بمقره في أبوظبي، النسخة الأولى من المنتدى البرلماني التشريعي، بمشاركة وحضور عدد من ممثلي المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون، إلى جانب عدد من الهيئات والدوائر المحلية والجهات القانونية والقضائية، والمؤسسات الأكاديمية من الدولة وخارجها، والرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي على مستوى الدولة.

ويعد المنتدى هو الأول من نوعه على صعيد الممارسات البرلمانية والتشريعية التي تفتح أبواب الحوار، وتبادل المعارف والأفكار للتوصل إلى أفضل التشريعات، وفق مسار منهجي، يعتمد على خطوات علمية وعملية مدروسة، بمشاركة البرلمانيين والخبراء والفقهاء الدستوريين من المدارس والاتجاهات العلمية والمعرفية المختلفة، حيث خصصت النسخة الأولى منه لعام 2025 م، لبحث وتناول واستعراض أفضل الممارسات التشريعية في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز التعاون على المستويين الإقليمي والدولي في تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، واستعراض أفضل الممارسات البرلمانية والتشريعية في أنظمته، والوقوف على تحديات التطبيق العملي لتشريعات الذكاء الاصطناعي. ومن المقرر أن تختتم أعمال المنتدى بإصدار مجموعة من أوراق العمل والمداخلات النقاشية، وأهم التوصيات والنتائج التي يشهدها.

وتستهل أعمال المنتدى بكلمة ترحيبية لمعالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، تليها كلمة لمعالي جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يستعرض من خلالها العمل الخليجي المشترك في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي وآلياته المستقبلية، ثم يقدم مارتن تشونغونغ، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، ورقة حول التعاون البرلماني الدولي في تنظيم الذكاء الاصطناعي.

وتتناول الجلسة الأولى للمنتدى «الدور التشريعي للمجالس التشريعية الخليجية في حوكمة الذكاء الاصطناعي الواقع التحديات وآفاقه المستقبلية»، ويديرها الدكتور سيف سعيد المهيري، الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة في المجلس الوطني الاتحادي، بمشاركة كل من الدكتورة إشراق الرفاعي، عضو مجلس الشورى السعودي، ووليد المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور أحمد السعدي، عضو مجلس الشورى العماني، وصادق عيد آل رحمه، عضو مجلس الشورى البحريني، إلى جانب محمد إبراهيم الشيخ، مدير إدارة التشريع في مجلس الشورى القطري.

وتحت عنوان «نحو إطار تشريعي خليجي موحد للذكاء الاصطناعي دروس من قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي»، تنعقد الجلسة الثانية للمنتدى، التي يتحدث خلالها مصمم ومؤلف «قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي لتنظيم الذكاء الاصطناعي»، غابرييل مازيني، يلي ذلك انعقاد الجلسة الثالثة للمنتدى، التي تتناول موضوع الذكاء الاصطناعي والمجتمع، عبر ورقة يقدمها المهندس ناصر الراشدي، ثم الجلسة الرابعة، التي تتناول موضوع «الرئيس التنفيذي في عصر الذكاء الاصطناعي: قيادة التحول»، عبر ورقتين، يشارك في تقديمهما كل من مباركة إبراهيم المدير التنفيذي لقطاع الاتصالات، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، و محمد الشارد المدير التنفيذي لقطاع رقمنة الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والمهندس مطر المهيري الأمين العام المساعد للتطوير المؤسسي في الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، ويديرها محمد الكعبي مدير المكتب الإعلامي لحكومة عجمان.

وتنعقد الجلسة الخامسة للمنتدى حول «الشراكة التشريعية والتنفيذية في عصر الذكاء الاصطناعي- نحو تناغم برلماني حكومي فعال»، ويتحدث خلالها معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.