3 دوريات فارهة من «مرسيدس-بنز» تنضم لشرطة دبي

تزامناً مع الاحتفاء باليوم العالمي للسياحة، الذي صادف الـ 27 من الشهر الجاري، أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، عن ضم 3 دوريات فارهة من شركة «مرسيدس-بنز» إلى أسطول دورياتها الفارهة، والتي تحتوي على أحدث تقنيات النقل المستدام، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

ودشن العميد سعيد الهاجري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، الدوريات الثلاث خلال احتفاء إدارة الشرطة السياحية بيوم السياحة العالمي، بحضور العقيد عمر المطوع، مساعد مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون الإدارة، والمقدم محمد عبدالرحمن، مدير الشرطة السياحية، وتوماس شولز، المدير العام لسيارات مرسيدس-بنز، وعلي قرقاش، نائب المدير العام، وفادي بلّوط، المدير العام للسيارات المستعملة، وخالد المزروعي، المدير الأول لمبيعات كبار الشخصيات وعلاقات العملاء، وعدد من موظفي الجانبين.

واطلع العميد الهاجري على السيارات الثلاث، وهي الأولى «مرسيدس: SL 55 AMG»، والثانية «مرسيدس: GT 63 AMG»، والثالثة «مرسيدس: EQS 580 BENZ» الكهربائية، حيث تحتوي السيارات الثلاث على أحدث الميزات التقنية والميكانيكية والتكنولوجية الحديثة من أنظمة الذكاء الاصطناعي والشاشات.