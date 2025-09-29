«القضاء الشرطي» يطلع وفد «إقامة دبي» على أفضل ممارساته المعتمدة

استقبل اللواء أحمد عبدالله شهيل، المدير العام لمجلس القضاء الشرطي في دبي، وفداً من الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في الإمارة، برئاسة العميد الدكتور عمر علي الشامسي، مستشار قانوني، بحضور العميد دكتور سعيد المظلوم، نائب مدير عام مجلس القضاء الشرطي لشؤون الادعاء، والعميد عادل السميطي، نائب مدير عام مجلس القضاء الشرطي لشؤون مجالس التأديب، وعدد من الضباط المختصين، وذلك بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات المعتمدة في مجلس القضاء الشرطي وتعزيز جسور التنسيق والتكامل المؤسسة.

وتضمنت الزيارة استعراضاً للأنظمة والآليات التي يعتمدها مجلس القضاء الشرطي في مجالات العمل، إضافة إلى مناقشة فرص التعاون المستقبلي بين الجانبين، بما يعزز من الكفاءة المؤسسية ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة.

وقال اللواء أحمد عبدالله شهيل: «نثمن مثل هذه الزيارات المؤسسية التي تعكس روح التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية، ونعمل جاهدين على مشاركة خبراتنا وتجاربنا مع شركائنا الاستراتيجيين. إن هذا التعاون يمثل فرصة لتبادل وجهات النظر حول أفضل الممارسات وتعزيز ثقافة التميز في العمل المؤسسي».