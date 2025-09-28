"طرق دبي": المزاد العلني للأرقام المميزة الـ 119 يحقق 98 مليون درهم

بلغت حصيلة إيرادات المزاد العلني للأرقام المميزة الـ 119 لأرقام اللوحات المميّزة للمركبات، والذي أطلقته هيئة الطرق والمواصلات بدبي مساء أمس السبت 27 سبتمبر، (97 مليوناً و 950 ألف درهم).

وحقق الرقم (BB88)، القيمة السعرية الأعلى في المزاد، وبِيعَ بــ 14 مليون درهم، تلاه الرقم (Y31) بـ 6 ملايين و270 ألف درهم، ثم الرقم (M78)، بـ 6 ملايين درهم، والرقم (BB777) بـ 6 ملايين درهم.

وطرحت الهيئة في مزادها العلني رقم (119)، والذي أُقيم في فندق (جراند حياة دبي)، (90) رقماً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً للوحات المركبات المميزة من الفئات (AA – BB – K- L-M-N-P-Q-T-U-V-W-X-Y-Z)، أبرزها الرقمان السوبر BB88 وBB777.

وخضع بيع الأرقام لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، حيث اشترطت عملية المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي، وإيداع شيك تأمين موجه للهيئة بمبلغ 25 ألف درهم، إضافة إلى 120 درهماً رسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع، وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين المذكورة أعلاه، كما أتاحت الدفع عن طريق بطاقة الائتمان عبر الموقع الإلكتروني للهيئة..

وتؤكد هذه النتائج التي حققها المزاد نجاح الاستراتيجية التي تتبعها هيئة الطرق والمواصلات بدبي، في مزاداتها العلنية والإلكترونية، التي تستند إلى الحيادية والشفافية وإتاحة الفرص المتكافئة لجميع الراغبين في اقتناء الأرقام المميزة والتي تحمل قيمة رمزية بالنسبة لأصحابها.

وأتاحت الهيئة للراغبين في الاشتراك في المزاد التسجيل من خلال موقعها الإلكتروني (www.rta.ae)، ومن خلال مراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول، ديرة، والبرشاء.